PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ARSENAL: COSA SI INVENTA ANCELOTTI?

Carlo Ancelotti sarà sotto i riflettori per le probabili formazioni Real Madrid Arsenal, perché l’allenatore della squadra che ha perso per 3-0 la partita d’andata deve inventarsi qualcosa per ribaltare le sorti di un quarto di finale di Champions League che sembra avere preso la strada di Londra. Sappiamo che il Real Madrid non è mai morto e che spesso è uscito da situazioni molto difficili con un impareggiabile mix di bravura, audacia e anche fortuna: qualità di cui i Blancos avranno estremo bisogno oggi, alla ricerca di quella che sarebbe l’ennesima pagina gloriosa della loro storia.

L’Arsenal però è stato bravissimo a costruire in casa propria la situazione ideale, così ora i Gunners possono presentarsi con un vantaggio importante al Santiago Bernabeu, anche se in quello stadio ne sono successe di tutti i colori nella storia. Fra la seconda in classifica della Liga e la seconda della Premier League il livello tecnico è giustamente altissimo, per Ancelotti però la sfida insita nelle probabili formazioni Real Madrid Arsenal è sicuramente una delle più complicate della sua lunga e gloriosa carriera.

PRONOSTICO E QUOTE: REAL FAVORITO MA…

Nel pronostico Real Madrid Arsenal sono favoriti gli spagnoli, almeno per la vittoria della partita. Le quote dell’agenzia Snai parliamo di 1,65 sul segno 1 (anche se per la qualificazione servirà la goleada), mentre il pareggio varrebbe già ben 4,10 volte la posta in palio e con un bis dell’Arsenal anche al Bernabeu ecco quota 4,60 sul 2.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ARSENAL

CAMAVINGA SQUALIFICATO PER ANCELOTTI

La squalifica di Camavinga è un elemento da tenere presente per gli spagnoli nelle probabili formazioni Real Madrid Arsenal, la qualità sarà comunque altissima nel centrocampo che sarà schierato con Modric, Tchouaméni e Bellingham, quindi con caratteristiche spiccatamente offensive, come è d’altronde giusto che sia per chi deve provare a rimontare tre gol. Grandi firme anche in attacco, dove ci aspettiamo Rodrygo ala destra, Mbappé punto di riferimento centrale e Vinícius sulla sinistra. Attenzione però anche alla difesa, che non può permettersi di subire altri gol ma ha alcune defezioni: davanti a Courtois indichiamo Valverde utilizzato come terzino destro, poi i centrali Raúl Asencio e Rüdiger, infine Fran García sulla corsia mancina.

MODULO 4-2-3-1 PER ARTETA

Alcune defezioni anche per Mikel Arteta nelle probabili formazioni Real Madrid Arsenal, compreso il nostro Riccardo Calafiori. In porta Raya, davanti a lui il modulo è il 4-2-3-1 e quindi largo alla difesa a quattro con Timber a destra, in mezzo Saliba e Kiwior con il classe 2006 Lewis-Skelly terzino sinistro su un palcoscenico così importante; in mezzo al campo Partey e naturalmente Rice, grande eroe della partita d’andata con la doppietta; in attacco infine pesano le assenze di Havertz e Gabriel Jesus, ma il reparto è comunque di alto livello con il trio Saka-Odegaard-Martinelli sulla trequarti alle spalle del ‘falso 9’ Merino, già in gol all’andata.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ARSENAL: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, R. Asencio, Rüdiger, F. García; Modric, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius. All. Ancelotti.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Merino. All. Arteta.