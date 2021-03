Probabili formazioni Real Madrid Atalanta/ Diretta tv: Freuler è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Real Madrid Atalanta ci accompagnano naturalmente verso la grande sfida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera alle ore 21.00 nella capitale spagnola. La partita d’andata è stata beffarda per i nerazzurri, ma ci ha pure detto che l’Atalanta può giocare alla pari con il Real Madrid: ribaltarla in Spagna non sarà facile, ma in questo senso giocare a porte chiuse e a Valdebebas può essere un vantaggio rispetto a dover affrontare un Bernabeu tutto esaurito – anche se naturalmente sarebbe stato molto meglio.

Venerdì la bella vittoria contro lo Spezia ha confermato che l’Atalanta sta bene e che può puntare alla Champions League anche per la prossima stagione. Prima però c’è un sogno ancora tutto da vivere: andiamo allora a leggere tutte le informazioni alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Real Madrid Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE REAL MADRID ATALANTA

Ricordiamo nel frattempo che Real Madrid Atalanta godrà della ribalta della diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, oltre che su Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Raddoppierà quindi pure la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, che sarà garantita sia da Mediaset sia da Sky sulle rispettive piattaforme streaming.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA

LE SCELTE DI ZIDANE

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Atalanta non ci aspettiamo particolari colpi di scena da parte di Zinedine Zidane, che deve ottenere la qualificazione ai quarti per dare un valore al finale di stagione, visto che una rimonta in campionato appare complicata. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il consueto 4-3-3, con alcuni importanti rientri rispetto alla partita d’andata: possiamo dunque collocare Courtois tra i pali del Real Madrid e davanti a lui la difesa a quattro formata da Vazquez, capitan Sergio Ramos, Nacho e Mendy; il centrocampo resta un reparto di livello mondiale, nel quale i tre titolari di Zidane saranno Modric, Casemiro e Kroos; infine il tridente d’attacco dovrebbe prevedere Asensio a destra, Benzema in posizione di prima punta ed infine Rodrygo ala sinistra.

LE MOSSE DI GASPERINI

La squalifica di Freuler è la notizia principale per la Dea nelle probabili formazioni di Real Madrid Atalanta, anche perché purtroppo ci ricorda la discutibile decisione dell’arbitro che indirizzò in modo pesante la partita d’andata. Gian Piero Gasperini dovrebbe dunque schierare Pasalic al fianco di De Roon, il croato in versione Spezia potrebbe essere un’arma preziosa per l’Atalanta, così come Gosens sulla fascia sinistra, mentre a destra ci sarà ancora Maehle al posto dell’infortunato Hateboer. Il modulo 3-4-1-2 dell’Atalanta dovrebbe poi prevedere la difesa con Gollini tra i pali e davanti a lui il terzetto formato da Toloi, Romero e uno tra Palomino e Djimsiti (che venerdì con lo Spezia è uscito acciaccato), mentre in attacco prende quota l’ipotesi del tandem colombiano Zapata-Muriel, con Pessina a supporto sulla trequarti e quindi Ilicic jolly dalla panchina.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Sergio Ramos, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Rodrygo. All. Zidane.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pasalic, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.



