Probabili formazioni Real Madrid Atalanta/ Quote: Zidane perde Casemiro

Le probabili formazioni di Real Madrid Atalanta sono fondamentali per avvicinarci alla grande sfida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera alle ore 21.00 nella capitale spagnola, a Valdebebas. La partita d’andata è stata beffarda per i nerazzurri, ma ci ha pure detto che l’Atalanta può giocare alla pari con il Real Madrid: ribaltarla in Spagna non sarà facile, ma la Dea ci proverà con la serenità di chi non ha nulla da perdere e potrebbe scrivere una pagina leggendaria della propria storia, lasciando il peso delle responsabilità ai padroni di casa del Real Madrid. Venerdì la bella vittoria contro lo Spezia ha confermato che l’Atalanta sta bene e che può puntare alla Champions League anche per la prossima stagione, prima però c’è un sogno ancora tutto da vivere. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Real Madrid Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Atalanta secondo le quote dell’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa spagnoli: il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a 3,35 in caso di segno 2 e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno X in caso naturalmente di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA

LE SCELTE DI ZIDANE

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Atalanta non ci aspettiamo particolari colpi di scena da parte di Zinedine Zidane, che deve ottenere la qualificazione ai quarti per dare un valore al finale di stagione. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il consueto 4-3-3, con alcuni importanti rientri rispetto alla partita d’andata: possiamo dunque collocare Courtois tra i pali del Real Madrid e davanti a lui la difesa a quattro formata da Vazquez, capitan Sergio Ramos, Nacho e Mendy; il centrocampo resta un reparto di livello mondiale, anche se c’è la brutta notizia dell’assenza di Casemiro, squalificato, di conseguenza il terzetto del Real Madrid nel cuore della mediana dovrebbe vedere Valverde al fianco di Modric e Kroos; infine il tridente d’attacco dovrebbe prevedere Asensio a destra, Benzema in posizione di prima punta e Rodrygo ala sinistra. Una variante potrebbe essere il più coperto 5-3-2, sacrificando Asencio per inserire anche Varane in difesa.

LE MOSSE DI GASPERINI

La squalifica di Freuler è la notizia principale per la Dea nelle probabili formazioni di Real Madrid Atalanta, anche perché purtroppo ci ricorda la discutibile decisione dell’arbitro che indirizzò in modo pesante la partita d’andata. Tutto questo considerato, Gian Piero Gasperini dovrebbe dunque schierare Pasalic al fianco di De Roon, il croato in versione Spezia potrebbe essere un’arma preziosa per l’Atalanta, così come Gosens sulla fascia sinistra, mentre a destra ci sarà ancora Maehle al posto dell’infortunato Hateboer. Il modulo 3-4-1-2 dell’Atalanta dovrebbe poi prevedere la difesa con Gollini tra i pali e davanti a lui il terzetto formato da Toloi, Romero e uno tra Palomino e Djimsiti (che venerdì con lo Spezia è uscito acciaccato), mentre in attacco prende quota l’ipotesi del tandem colombiano Zapata-Muriel, con Pessina a supporto sulla trequarti e quindi Ilicic jolly dalla panchina. Pasalic e Pessina d’altronde possono anche scambiarsi posizione, con l’italiano a centrocampo e il croato più avanzato: staremo a vedere…

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Sergio Ramos, Nacho, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Asensio, Benzema, Rodrygo. All. Zidane.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Pasalic, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.



