Probabili formazioni Real Madrid Barcellona/ Quote, ecco le scelte per il Clasico!

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Real Madrid Barcellona ci introducono al Clasico che, alle ore 21:00 di sabato 10 aprile, si gioca per la 30^ giornata della Liga 2020-2021. Fino a qualche settimana fa lo scenario che si delinea questa sera sarebbe stato impensabile: la partita vale infatti il titolo, chiaramente sempre al netto dell’Atletico Madrid che tuttavia, dopo aver avuto un vantaggio in doppia cifra, è crollato e adesso comanda con un solo punto sui blaugrana e 3 sui blancos. L’andata del Clasico era stata vinta dal Real Madrid, corsaro al Camp Nou contro una squadra in crisi, che però ha saputo riprendersi e cambiare passo; non a sufficienza di restare in corsa per la Champions League – dove invece sono presenti le merengues, che tra l’altro hanno ottime possibilità di arrivare in semifinale – ma comunque per qualificarsi alla finale di Coppa del Re e sognare appunto la Liga.

Ora vedremo come andranno le cose in campo, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che vedremo in campo e, poiché stiamo parlando degli schieramenti delle due squadre, proviamo a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero mandare i loro calciatori sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Real Madrid tra dubbi, certezze e ballottaggi ancora aperti nella mente e nelle mosse di Zinedine Zidane e Ronald Koeman.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Real Madrid Barcellona, e dunque possiamo andare a scoprire quali siano le quote ufficiali che il bookmaker ha previsto per il Clasico. La squadra favorita è quella ospite, forse a sorpresa: il segno 2 per la vittoria dei blaugrana vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 2,35 volte la giocata, per contro il segno 1 per il successo dei blancos (segno 1) porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi un valore di 3,50 volte la puntata per l’eventualità del pareggio, ovviamente identificata dal segno X.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA

LE SCELTE DI ZIDANE

Non inizia bene il Clasico per Zidane: dalle probabili formazioni di Real Madrid Barcellona mancano infatti nomi importanti come Sergio Ramos (soprattutto), un Carvajal ormai fuori da tempo, Varane e poi anche Eden Hazard, per il quale si potrebbe comunque aprire un capitolo a parte. Dunque, il tecnico francese dovrebbe schierare un 4-3-3: davanti a Courtois i due centrali saranno inevitabilmente Eder Militao e Nacho, con Ferland Mendy che agirà sulla corsia sinistra e Lucas Vazquez che verrà impiegato da terzino sinistro, ruolo che ormai conosce alla perfezione. C’è anche la possibile variante del 3-4-3, ma andiamo con lo schema classico; a centrocampo Kroos, Casemiro e Modric sono favoriti su Federico Valverde anche per le tantissime partite che hanno disputato insieme, avremo poi il tridente offensivo nel quale Benzema sarà chiaramente il principale riferimento per i due esterni, qui Vinicius Jr. è sicuro del posto mentre Asensio se lo gioca con Rodrygo, partendo però favorito almeno secondo le ultime indiscrezioni.

I DUBBI DI KOEMAN

Ronald Koeman recupera anche Sergi Roberto, mentre Ansu Fati resta ancora fuori dalle probabili formazioni di Real Madrid Barcellona. C’è anche Mingueza, e dunque potrebbe essere lui a fare coppia con Piqué per proteggere il portiere ter Stegen; da valutare il ballottaggio tra il giovane del vivaio e Araujo, a destra invece correrà Dest con un terzino sinistro che, senza troppi dubbi, dovrebbe essere Jordi Alba. Come sappiamo poi il Barcellona è tornato a giocare con il 4-3-3; in mediana Sergio Busquets, consueto punto di riferimento, sarà sicuramente affiancato da Frenkie De Jong mentre il terzo del reparto potrebbe essere Pedri, che con il ritorno al modulo originario fa la mezzala tattica; davanti, da definire la posizione di Messi che però potrebbe partire centravanti, facendo allargare sulla corsia sinistra Griezmann. Un altro francese, ovvero Ousmane Dembélé, sarà impiegato sulla fascia destra e attenzione in particolare a lui, che è stato l’uomo in più nell’ultimo periodo.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Nacho, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Zinedine Zidane

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Mingueza, Jordi Alba; F. De Jong, Sergio Busquets, Pedri; O. Dembélé, Messi, Griezmann. Allenatore: Ronald Koeman



