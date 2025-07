Probabili formazioni Real Madrid Borussia Dortmund: quote, moduli e titolari del quarto di finale del Mondiale per Club 2025, oggi sabato 5 luglio

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni Real Madrid Borussia Dortmund ci presentano una sfida tra due squadre che hanno già giocato fra loro per due volte in poco più di un anno: la rivalità è cresciuta, come è normale che sia quando di mezzo c’è anche una finale di Champions League, oggi si scrive un nuovo capitolo con il quarto di finale del Mondiale per Club 2025 al MetLife Stadium di East Rutherford.

Sia nella finale 2024 sia nella fase a girone unico della scorsa edizione ha avuto la meglio il Real Madrid, che però adesso è alle prese con un passaggio mai facile. Xabi Alonso ha preso il posto di Carlo Ancelotti: girone chiuso al primo posto e vittoria contro la Juventus nell’ottavo di finale di lusso, finora l’inizio è positivo ma lo stesso Alonso sa benissimo che gli esami non finiscono mai quando alleni i Blancos.

Il Borussia Dortmund avrà voglia di prendersi la rivincita dopo le due sconfitte: finora i gialloneri tedeschi hanno mostrato soprattutto solidità, prima vincendo il girone e poi negli ottavi battendo il Monterrey in un confronto tutt’altro che agevole. Pochi squilli di tromba, ma il Borussia c’è e sicuramente fin dal principio aveva segnato questo possibile incrocio, che finalmente è arrivato per Niko Kovac e i suoi ragazzi.

Degli elementi di novità sicuramente ci saranno, anche perché entrambe le squadre hanno cambiato allenatore e questo non è evidentemente un dettaglio banale, soprattutto presentando le probabili formazioni Real Madrid Borussia Dortmund. Staremo allora a vedere se questo potrebbe aiutare una rivincita tedesca, oppure se i Blancos caleranno comunque il tris…

QUOTE E PRONOSTICO

Spagnoli favoriti nel pronostico: le quote Snai su Real Madrid Borussia Dortmund ci dicono che il segno 1 è quotato a 1,63 ed è quindi nettamente favorito sia sul 4,25 in caso di pareggio e naturalmente anche sul 4,75 indicato per una affermazione tedesca.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND

4-1-2-3 PER XABI ALONSO

Xabi Alonso nelle probabili formazioni Real Madrid Borussia Dortmund dovrebbe scegliere un modulo abbastanza particolare, in numeri diremmo un 4-1-2-3: cominciamo con Courtois e il nuovo Alexander-Arnold, già terzino destro indiscutibile, come gli ex “italiani” Rudiger e Huijsen centrali di una difesa completata infine da Fran Garcia; ruolo importante per Tchouameni in qualità di regista basso, mentre Arda Guler e Jude Bellingham saranno più avanzati e di fatto già apriranno il reparto offensivo, con Gonzalo Garcia che potrebbe essere ancora una volta il titolare fra Valverde e naturalmente Vinicius Junior.

BELLINGHAM SQUALIFICATO PER KOVAC

Purtroppo Jobe Bellingham è squalificato per Niko Kovac, sfuma quindi la sfida tra fratelli nelle probabili formazioni Real Madrid Borussia Dortmund. Per i tedeschi il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2 con il portiere Kobel e la retroguardia a tre con Sule, Anton e Bensebaini possibili titolari; a centrocampo ci aspettiamo che possano essere Yan Couto, Nmecha, Groß e Svensson e giocare dal primo minuto, mentre in assenza di Bellingham jr potrebbe esserci Reyna come trequartista dietro al tendem d’attacco con il bomber Guirassy e Brandt.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. All. Alonso.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Groß, Svensson; Reyna; Guirassy, Brandt. All. Kovac.