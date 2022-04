Probabili formazioni Real Madrid Chelsea/ Diretta tv: Militao è squalificato

Le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea ci presentano la partita che domani sera naturalmente allo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola sarà valida per il ritorno dei quarti di Champions League. I padroni di casa del Real Madrid si troveranno in una posizione ideale dopo la straordinaria vittoria per 1-3 sul campo dei campioni d’Europa in carica del Chelsea, travolti a Stamford Bridge da uno straordinario Karim Benzema, che a Londra ha firmato la seconda tripletta consecutiva in Champions League dopo quella che aveva rifilato già al Psg nel ritorno degli ottavi.

Il Real Madrid quindi è favorito per l’accesso in semifinale, tanto più grazie alla guida di Carlo Ancelotti, che in Europa vanta una tradizione formidabile e sta comunque portando i Blancos anche alla vittoria della Liga. Il Chelsea in compenso non avrà nulla da perdere: l’eliminazione sembra ormai scontata, un ribaltone sarebbe invece un’impresa da raccontare ai nipotini. Ciò premesso, andiamo adesso a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea.

REAL MADRID CHELSEA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Real Madrid Chelsea sarà disponibile in diretta tv anche in chiaro su Canale 5, oltre che per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, ma pure su Infinity + di Mediaset oppure su Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Carlo Ancelotti potrebbe ripartire da un 4-3-3 nelle probabili formazioni di Real Madrid Chelsea, tenendo naturalmente presente il fatto che in difesa non ci sarà certamente Eder Militao per squalifica. Al centro della retroguardia a quattro del Real Madrid davanti al portiere Courtois quindi ci sarà la coppia formata da Nacho al fianco di Alaba, con Carvajal terzino destro e Mendy a sinistra.

Modric, Casemiro e Kroos comporranno il terzetto di centrocampo, sul quale naturalmente salvo cause di forza maggiore non ci sono mai novità per il Real Madrid. Più interessante la situazione nel tridente d’attacco, dove Valverde (partito titolare nel match di andata) condente una maglia a Rodrygo e magari anche Asensio come esterno destro, mentre a completare il reparto offensivo saranno l’intoccabile Benzema in mezzo e Vinicius Junior a sinistra.

LE MOSSE DI TUCHEL

L’allenatore tedesco degli ospiti inglesi, Thomas Tuchel, ripartirà invece da un modulo 3-4-2-1 per le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea, a caccia della grande rimonta. In esso, davanti al portiere Mendy, non ci sarà alcuna sorpresa nella difesa a tre dei Blues, che dovrebbe infatti essere formata come sempre dai tre titolari Christensen, Thiago Silva e Rudiger.

In mediana toccherà a Kanté e Jorginho garantire quantità e qualità nel cuore del centrocampo del Chelsea, con James ed Azpilicueta che dovrebbero essere invece gli esterni titolari. In attacco Havertz agirà da unica punta supportato da Ziyech e Pulisic, ma è possibile pure il passaggio al 3-5-2, modulo con il quale sarebbe sacrificato Ziyech in favore di Mount sulla linea dei centrocampisti.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Azpilicueta; Ziyech, Pulisic; Havertz. All. Tuchel.

