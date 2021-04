Probabili formazioni Real Madrid Chelsea/ Diretta tv: tridenti contro

DIRETTA REAL MADRID CHELSEA: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea ci ricordano che domani sera tornerà la Champions League: dopo la breve ma drammatica (sportivamente parlando) bufera Superlega, si torna alla “vecchia” Champions League con la semifinale d’andata tra due formazioni che facevano parte delle 12 della Superlega, cara soprattutto al presidente del Real Madrid Florentino Perez, mentre il Chelsea si è smarcato piuttosto in fretta.

Tornando al campo, c’è attesa circa la sfida tra Zinedine Zidane e Thomas Tuchel: il Real Madrid ai quarti di finale ha avuto la meglio in una sfida stellare contro il Liverpool, mentre il Chelsea ha eliminato il Porto ma adesso ha un ostacolo decisamente più complicato. Per il momento, possiamo spulciare tra le notizie che arrivano dalle due squadre, dunque eccovi le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea quando siamo ormai giunti alla vigilia di questa partita.

DIRETTA REAL MADRID CHELSEA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Real Madrid Chelsea avrà una doppia diretta tv, perché sarà visibile come tutte le partite di Champions League su Sky Sport per i propri abbonati, ma anche in chiaro per tutti su Canale 5, di conseguenza raddoppierà anche la possibilità della diretta streaming video, tramite Sky Go per gli abbonati oppure Mediaset Play per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA

LE SCELTE DI ZIDANE

Le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea vedranno ancora una volta Zinedine Zidane alle prese con qualche problema in difesa, legato in particolare al nome del capitano Sergio Ramos. Infatti la retroguardia a quattro del Real Madrid davanti al portiere Courtois dovrebbe essere formata da Nacho a destra, i due centrali Varane ed Éder Militão ed infine Mendy come esterno sinistro. Da centrocampo in su invece le cose vanno decisamente meglio per Zinedine Zidane, che infatti potrà schierare tutti i migliori giocatori a sua disposizione sia in mediana sia in attacco: ecco allora Kroos, Casemiro e Modrić come titolari nel cuore del campo, punto di forza del Real Madrid ormai da molti anni; in attacco invece il tridente dovrebbe vedere Asensio ala destra, Benzema naturalmente centravanti e Vinícius Júnior ala sinistra.

LE MOSSE DI TUCHEL

Per quanto riguarda gli ospiti inglesi, ecco che le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea ci dovrebbero proporre un modulo 3-4-2-1 sulla carta ancora più aggressivo, anche se naturalmente ai due esterni sarà richiesta grande attenzione anche nella fase difensiva e magari a volte vedremo il Chelsea anche a cinque dietro, in caso di necessità. L’allenatore Thomas Tuchel dovrebbe puntare quindi su questi interpreti dal primo minuto: il portiere Mendy; davanti a lui la retroguardia a tre con Azpilicueta e due vecchie conoscenze del calcio italiano, cioè Thiago Silva e Rüdiger; a centrocampo ecco James esterno destro, l’azzurro Jorginho e Kanté nel cuore della mediana e Chilwell sulla corsia di sinistra; infine il reparto offensivo che vedrà Mount e Ziyech a sostegno di Werner, il quale dunque agirà naturalmente da centravanti e perno della proposta offensiva del Chelsea.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Éder Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. All. Zidane.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Ziyech; Werner. All. Tuchel.



