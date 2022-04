Probabili formazioni Real Madrid Chelsea/ Quote, Ancelotti senza Eder Militao

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA: CHI GIOCA AL BERNABEU?

Le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea ci introducono alla partita che, al Santiago Bernabeu, si gioca per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, alle ore 21:00 di martedì 12 aprile. Si parte da una situazione definita, anche se non si può mai dire: all’andata infatti il Real Madrid ha vinto 3-1 espugnando Stamford Bridge con una tripletta dello scatenato Karim Benzema, dunque si è preso una vittoria esterna di grande prestigio mettendo anche due gol tra sé e i campioni in carica. La qualificazione alla semifinale dunque è vicina, ma chiaramente bisognerà stare attenti alla reazione del Chelsea.

I Blues infatti sono una squadra in grado di andare a vincere al Bernabeu anche con due gol di margine; “basterebbe” uno 0-2 per archiviare i tempi supplementari e questo gioca a favore di Thomas Tuchel, che però ha una montagna da scalare – e questo è un fatto che non si può negare. Aspettando di scoprire cosa succederà, proviamo a fare una rapida valutazione delle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo subito a vedere cosa l’agenzia Snai abbia previsto per Real Madrid Chelsea. Secondo il pronostico di questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, con un valore di 2,40 volte la giocata posto sul segno 1, che regola appunto questa eventualità. L’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,45 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo esterno dei Blues, la cifra che andreste a guadagnare sarebbe equivalente a 2,90 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Chelsea notiamo subito che Carlo Ancelotti deve sopperire all’assenza di Eder Militao, che è squalificato: il posto del brasiliano dovrebbe verosimilmente prenderlo Nacho, che agirà al centro della difesa insieme ad Alaba e a protezione di Courtois, uno degli ex del match. Sugli esterni le scelte sembrano fisse: Carvajal giocherà come terzino destro e sull’altro versante dovremmo vedere Ferland Mendy, mentre a centrocampo naturalmente Ancelotti non ha motivo di cambiare una linea che funziona alla perfezione, quella con Casemiro a fare da frangiflutti e poi la qualità di Modric e Kroos nel palleggio. L’unico dubbio dunque dovrebbe riguardare il tridente offensivo: a Stamford Bridge è stato Federico Valverde che, a sorpresa, si è preso la maglia di esterno destro scalzando Asensio e Rodrygo. L’esperimento potrebbe essere ripetuto perché di fatto ha funzionato; le altre due maglie saranno chiaramente di Benzema e Vinicius Junior, a meno che il risultato favorevole da cui si parte faccia pensare a una sorta di staffetta.

I DUBBI DI TUCHEL

È verosimile pensare, nell’analisi delle probabili formazioni di Real Madrid Chelsea, che Tuchel possa cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta di sei giorni fa: in difesa probabilmente no, perché davanti a Edouard Mendy dovrebbero agire come sempre Christensen, Thiago Silva e Rudiger, a centrocampo poi la coppia formata da Kanté e Jorginho resta largamente favorita sulla concorrenza e allora la prima maglia diversa rispetto all’andata può arrivare a sinistra, con Marcos Alonso che si prenderebbe il posto di esterno di centrocampo destinando Azpilicueta alla panchina. Sull’altro versante infatti il giocatore in netto vantaggio è comunque Reece James; davanti può rimanere fuori Pulisic a vantaggio di Ziyech, ma a dirla tutta Tuchel ha anche l’alternativa di spedire Havertz a giocare sulla trequarti insieme a Mount o comunque fargli scambiare la posizione con il connazionale Werner, che si è ripreso con la doppietta al Southampton. La terza opzione naturalmente è quella di ridare la maglia di centravanti a Romelu Lukaku; a dirla tutta però il belga è parecchio indietro nelle gerarchie del suo allenatore.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; F. Valverde, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

CHELSEA (3-4-2-1): E. Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; R. James, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. Allenatore: Thomas Tuchel











