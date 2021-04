Probabili formazioni Real Madrid Chelsea/ Quote: out Sergio Ramos

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA: CHI GIOCHERÀ STASERA?

Le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea ci accompagnano verso la semifinale d’andata della Champions League, che ritorna protagonista sul campo dopo i giorni tormentati del progetto Superlega, naufragato miseramente e che potrebbe lasciare strascichi soprattutto a Madrid, visto che il presidente Florentino Perez ne è grande sostenitore. Restando però all’attualità agonistica, c’è attesa circa la sfida tra Zinedine Zidane e Thomas Tuchel: il Real Madrid ai quarti di finale ha avuto la meglio in una sfida stellare contro il Liverpool, mentre il Chelsea ha eliminato il Porto ma adesso ha un ostacolo decisamente più complicato e anche in campionato il cammino dei Blancos nella Liga è sicuramente migliore a quello dei Blues in Premier League.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA/ Diretta tv, seconda giovinezza per Benzema

Tutto questo però conta relativamente in una semifinale di Champions League, dunque eccovi le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea a poche ora dal via alla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, ecco uno sguardo anche sul pronostico su Real Madrid Chelsea in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Chelsea.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY/ Quote: Dias, nuovo perno

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA

LE SCELTE DI ZIDANE

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Chelsea l’allenatore di casa Zinedine Zidane dovrà rinunciare al capitano Sergio Ramos, dunque la difesa a quattro del Real Madrid davanti al portiere Courtois dovrebbe essere formata da Nacho a destra, i due centrali Varane ed Éder Militão ed infine Mendy come esterno sinistro. Da centrocampo in su invece Zinedine Zidane potrà schierare tutti i migliori giocatori a sua disposizione, dunque sia in mediana sia in attacco il Real Madrid potrà dare il massimo delle sue possibilità: ecco allora Kroos, Casemiro e Modrić come titolari nel cuore del campo, un reparto collaudatissimo e punto di forza del Real Madrid ormai da molti anni; in attacco invece il tridente dovrebbe vedere l’assetto più classico in questa stagione con Asensio ala destra, Benzema naturalmente centravanti e Vinícius Júnior ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID/ Quote: Alisson vs Courtois

LE MOSSE DI TUCHEL

Per quanto riguarda gli ospiti inglesi, ecco che le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea ci dovrebbero proporre un modulo 3-4-2-1 sulla carta ancora più aggressivo, anche se molto dipenderà dall’atteggiamento dei due esterni, che dovranno logicamente dare una grande mano anche nella fase difensiva, quando il Chelsea potrebbe difendere a cinque. L’allenatore Thomas Tuchel dovrebbe schierare quindi il portiere Mendy tra i pali della porta del Chelsea; davanti a lui la retroguardia a tre con Azpilicueta, l’ex milanista Thiago Silva e l’ex romanista Rüdiger; a centrocampo ecco James esterno destro, l’azzurro Jorginho e Kanté nel cuore della mediana, mentre Chilwell agirà sulla corsia di sinistra; infine il reparto offensivo che vedrà Mount e Ziyech a sostegno della prima punta Werner, il tedesco che agirà naturalmente da centravanti nel cuore dell’attacco del Chelsea.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Éder Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. All. Zidane.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Ziyech; Werner. All. Tuchel.



© RIPRODUZIONE RISERVATA