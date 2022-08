Probabili formazioni Real Madrid Eintracht/ Diretta tv: le stelle per Ancelotti

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID EINTRACHT: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Real Madrid Eintracht ci accompagnano verso la partita che domani sera allo stadio Olimpico di Helsinki assegnerà la Supercoppa Europea 2022, naturalmente alla squadra campione d’Europa in carica, che è il Real Madrid dopo il successo contro il Liverpool, oppure a quella detentrice della Europa League, cioè l’Eintracht Francoforte, che a maggio sconfisse ai rigori i Rangers Glasgow.

Diretta Real Madrid América/ Streaming video tv: Ancelotti cerca subito riscatto

Partita che fa in un certo senso da ponte fra le due stagioni, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ci arriva reduce dalla doppietta Liga-Champions League ma anche senza alcuna partita ufficiale nella prima parte della nuova stagione, mentre l’Eintracht Francoforte ha già giocato sia in Coppa di Germania sia in Bundesliga, ma la sconfitta 1-6 contro il Bayern Monaco non ispira fiducia verso la sfida a un’altra corazzata. Adesso però andiamo a scoprire che cosa ci dicono le probabili formazioni di Real Madrid Eintracht alla vigilia della partita.

Ibanez al Real Madrid?/ Calciomercato, pure il Barcellona sul giocatore della Roma

DIRETTA REAL MADRID EINTRACHT STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA EUROPEA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Real Madrid Eintracht sarà più correttamente una diretta streaming video, che sarà disponibile in esclusiva per i propri abbonati su Amazon Prime Video, come già nella scorsa stagione quando la piattaforma ha cominciato a trasmettere in esclusiva una partita del mercoledì di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID EINTRACHT: LE SOLUZIONI DEI MISTER

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni Real Madrid Eintracht non ci attendiamo particolari sorprese da parte di Carlo Ancelotti, a meno di necessità dovute al particolare momento della stagione e quindi alla condizione di forma che potrebbe non essere ancora perfetta per alcuni giocatori. In linea di massima ci aspettiamo tuttavia il classico modulo 4-3-3 con Courtois in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; il leggendario centrocampo a tre con Kroos, Casemiro e Modrić; infine il tridente d’attacco con Valverde a destra, Benzema centravanti e Vinícius Júnior ala sinistra.

Tchouameni al Real Madrid, è fatta: 100 milioni a Monaco/ Decisiva chiamata Ancelotti

LE SCELTE DI GLASNER

Sul fronte tedesco, le probabili formazioni Real Madrid Eintracht devono invece tenere conto del fatto che la stagione è cominciata con la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco in Bundesliga, campanello d’allarme per l’allenatore Oliver Glasner. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Trapp in porta, protetto da una difesa a tre composta da Touré, Tuta e N’Dicka; a centrocampo ecco da destra a sinistra Knauff, Sow, Rode e Kostić, obiettivo anche di tante squadre italiane; sulla trequarti Kamada e il nuovo acquisto Götze alle spalle della prima punta Borré.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID EINTRACHT: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. All. Ancelotti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Kamada, Götze; Borré. All. Glasner.











© RIPRODUZIONE RISERVATA