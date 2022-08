Probabili formazioni Real Madrid Eintracht/ Quote: occhio a Kostic e Gotze

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID EINTRACHT: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Real Madrid Eintracht ci presentano la Supercoppa Europea 2022 di questa sera allo stadio Olimpico di Helsinki, primo grande appuntamento della nuova stagione del calcio internazionale ma pure ideale chiusura del precedente. Infatti, come da tradizione, in Supercoppa Europea si affrontano la squadra campione d’Europa in carica, che è il Real Madrid dopo il successo contro il Liverpool nella finale della scorsa Champions League, e la detentrice della Europa League, cioè l’Eintracht Francoforte, che a maggio sconfisse ai rigori i Rangers Glasgow.

Probabili formazioni Real Madrid Eintracht/ Diretta tv: le stelle per Ancelotti

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti arriva dalla doppietta Liga-Champions League e vuole subito tornare a vincere come da abitudine per i Blancos, anche se gli spagnoli sono alla prima partita ufficiale della nuova stagione, mentre l’Eintracht Francoforte potrebbe essere più rodato, ma di certo sulla carta non regge il confronto e la sconfitta 1-6 contro il Bayern Monaco di venerdì scorso non ispira fiducia verso la sfida a un’altra corazzata. Adesso però andiamo a scoprire che cosa ci dicono le probabili formazioni di Real Madrid Eintracht ormai a poche ore dalla partita.

Diretta Real Madrid América/ Streaming video tv: Ancelotti cerca subito riscatto

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Eintracht per la Supercoppa Europea, in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Favorito il segno 1 (il Real Madrid formalmente giocherà in casa), a 1,45 volte la posta in palio, mentre in caso di vittoria “esterna” da parte dell’Eintracht Francoforte la quotazione per il segno 2 è pari a 6,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 4,50.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID EINTRACHT: LE MOSSE DI ANCELOTTI E GLASNER

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Le probabili formazioni Real Madrid Eintracht non dovrebbero riservarci sorprese da parte di Carlo Ancelotti, anche se siamo ancora nella prima metà di agosto, la Liga non è nemmeno cominciata e attenzione allora alla condizione di forma, che potrebbe non essere ancora perfetta per alcuni giocatori. In linea di massima ci aspettiamo tuttavia il classico modulo 4-3-3 per il Real Madrid, con Courtois in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; il leggendario centrocampo a tre con Kroos, Casemiro e Modrić; infine il tridente d’attacco con Valverde a destra, Benzema centravanti e Vinícius Júnior ala sinistra.

Ibanez al Real Madrid?/ Calciomercato, pure il Barcellona sul giocatore della Roma

LE SCELTE DI GLASNER

Sul fronte tedesco, le probabili formazioni Real Madrid Eintracht vedono l’allenatore Oliver Glasner impegnato già a dover rilanciare la sua squadra dopo la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco in Bundesliga. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Trapp in porta, protetto da una difesa a tre composta da Touré, Tuta e N’Dicka; a centrocampo ecco un quartetto con Knauff, Sow, Rode e Kostić, obiettivo anche di tante squadre italiane, da destra a sinistra; sulla trequarti Kamada e il nuovo acquisto (eroe dei Mondiali 2014) Götze alle spalle della prima punta Borré.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID EINTRACHT: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. All. Ancelotti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Kamada, Götze; Borré. All. Glasner.











© RIPRODUZIONE RISERVATA