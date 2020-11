Probabili formazioni Real Madrid Inter/ Diretta tv, mancherà Lukaku: chi schierare?

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID INTER: CHI SARA’ IN CAMPO?

Sono riflettori ora puntati sulle probabili formazioni di Real Madrid Inter, big match per il terzo turno del girone B della Champions League 2020-21, in programma solo domani sera alle ore 21.00 presso l’Alfredo di Stefano Stadium di Madrid. Siamo infatti davvero impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Zidane come di Conte per questa sfida, che dovrà segnare un netto riscatto per entrambe le società in Coppa, dopo un avvio al di sotto delle attese. Devono certo fare qualcosa di più i Blancos, dopo il KO rimediato con lo Shakhtar e il pari di pochi giorno fa col Leverkusen: pure Conte, che domani dovrà rinunciare a un big come Romelu Lukaku dovrà fare di meglio dopo gli appena due pareggi rimediati. Ovviamente però la sfida si annuncia veramente complicata e sia Zidane che Conte dovranno fare attenzione a gestire i propri giocatori. Andiamo allora a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Real Madrid Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Inter è in chiaro per tutti: la partita di Champions League sarà infatti trasmessa su Canale 5, e di conseguenza anche in assenza di un televisore la si potrà seguire sul sito Mediaset Play, selezionando il canale di riferimento. Ricordiamo ovviamente l’alternativa per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale è Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), con la possibile attivazione del servizio Sky Go (senza costi aggiuntivi) per assistere alla sfida degli ottavi in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID INTER

LE MOSSE DI ZIDANE

Per le probabili formazioni di Real Madrid e Inter, Zinedine Zidane dovrebbe puntare domani sera sui suoi titolari più in forma: serve una grande reazione da parte dei Blancos, che già hanno aperto bene la settimana andando a superare nell’ultimo turno di Liga l’Huesca per 4-1. Domani in casa sarà allora spazio al 4-3-3, dove in attacco vedremo pronti dal primo minuto Asencio, Benzema e Hazard: per la mediana irrinunciabile come al solito Casemiro, con Modric e Kroos che faranno da mezz’ala, anche se rimane a disposizione Valverde. Saranno anche maglie consegnate in difesa, posta a 4 di fronte al numero 1 Courtois: qui vedremo titolari Sergio Ramos e Varane, come pure Mendy e Vazquez, chiaramente posti sull’esterno del reparto.

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Real Madrid Inter, Antonio Conte è di fronte a un grave dubbio nell’attacco del suo solito 3-5-2, considerato che Romelu Lukaku non potrà essere della partita di Champions League: chi schierare al posto del belga, per far compagnia a Lautaro Martinez? Le ipotesi sul tavolo sono diverse: dalla riconferma in punta di Perisic (come occorso contro il Parma), all’utilizzo dal primo di Alexis Sanchez, che pure pare ancora non al top della condizione, fino al lancio di Pinamonti. Scegliere è difficile ma se non altro questo sarà l’unico ballottaggio nell’11 nerazzurro. Già stabilite le maglie del centrocampo, con al centro la riconferma di Barella, Brozovic e Vidal, mentre toccherà al duo Hakim-Young agire dal primo minuto in fascia. In difesa rivedremo poi dal primo minuto Bastoni, come De Vrij e D’Ambrosio, mentre Samir Handanovic si collocherà tra i pali.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Mendy, Varane, S. Ramos, Vazquez; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte



