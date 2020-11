Probabili formazioni Real Madrid Inter/ Quote: pochi dubbi per Zidane e Conte

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID INTER: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Real Madrid Inter ci introducono alla grande partita delle ore 21.00 di stasera in Champions League, una notte che richiamerà alla memoria tanti gloriosi precedenti anche se stavolte lo scenario sarà a porte chiuse causa Covid. Sfida in ogni caso con il fascino del match già decisivo: il Real Madrid ci arriva con appena un punto in due parite ma poco meglio ha fatto l’Inter con due pareggi nelle precedenti uscite. Zinedine Zidane e Antonio Conte vivranno dunque una partita che potrebbe già essere ad eliminazione, l’Inter rimpiange il pareggio in Ucraina al termine di una partita che avrebbe meritano miglior sorte, il Real Madrid invece in Germania si è salvato in extremis ma oggi deve vincere se non vuole ritrovarsi nei guai. Contro i Blancos servirà un’Inter migliore rispetto a quella vista in campionato con il Parma: cosa potrà succedere? Per iniziare ad avere qualche idea sulle risposte, esaminiamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Real Madrid Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Inter, basato sulle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato infatti a 1,87, mentre poi si sale a valori molto simili in caso di successo esterno dell’Inter oppure di pareggio. Il segno 2 infatti è quotato a 3,70, con il segno X invece si arriva a quota 4,00.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID INTER

LE MOSSE DI ZIDANE

Le probabili formazioni di Real Madrid Inter vedranno Zinedine Zidane puntare sulla migliore squadra titolare possibile in questo momento, dal momento che un Real Madrid ultimo in classifica nel girone di Champions League è una rarità e gli spagnoli dunque non possono più sbagliare. Pochi dubbi dunque in quello che dovrebbe essere il 4-3-3 di partenza per i padroni di casa: Courtois in porta; davanti a lui la linea difensiva a quattro con Mendy a destra, Varane e capitan Sergio Ramos centrali, Marcelo come terzino sinistro; a centrocampo quello che qualche stagione fa era il terzetto più bello del mondo con Kroos, Casemiro e Modric, anche se il passare delle stagioni non ha reso un gran beneficio a questa mediana comunque eccellente; infine il tridente d’attacco che dovrebbe vedere in campo Asensio, Benzema e Hazard, quest’ultimo sempre atteso al decollo definitivo con la maglia del Real Madrid.

LE SCELTE DI CONTE

Non ci dovrebbero essere particolari dubbi nemmeno nelle scelte di Antonio Conte per le probabili formazioni di Real Madrid Inter in vista della grande sfida con l’ex compagno di squadra Zidane. Il modulo sarà il tradizionale 3-5-2: in porta Handanovic; davanti a lui i tre difensori titolari dovrebbero essere D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni anche se finalmente dopo avere superato il Covid è tornato disponibile Skriniar; sera speciale per il grande ex Hakimi, che però si deve mettere alle spalle qualche errore di troppo nelle ultime uscite, ecco poi Barella, Brozovic e Vidal nel cuore della mediana dell’Inter e la grande esperienza di Young sulla corsia mancina, anche per equilibrare la giovanile irruenza di Hakimi dall’altra parte. Infine in attacco si farà di necessità virtù e di conseguenza la coppia titolare sarà quasi certamente Lautaro Martinez-Perisic, con Eriksen destinato a un’altra panchina.

TABELLINO REAL MADRID INTER

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Mendy, Varane, S. Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte.



