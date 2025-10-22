Probabili formazioni Real Madrid Juventus: le scelte di Xabi Alonso e Tudor verso la partita valida per il girone di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS: CHI GIOCA AL BERNABEU?

Spazio intrigante quello delle probabili formazioni Real Madrid Juventus, con le scelte di campo che al Santiago Bernabeu riguardano una partita sempre scintillante, in questo caso valida per la terza giornata nel girone di Champions League 2025-2026 ed ennesimo banco di prova per una Vecchia Signora in crisi.

Pronostico Real Madrid Juventus/ Rampulla: "Servirà tanta grinta, ma si può vincere al Bernabeu!" (esclusiva)

La sconfitta di Como, la prima della stagione ma con solo tre vittorie in nove partite, ha detto una volta di più come la Juventus non riesca davvero a trovare il bandolo della matassa: squadra scollegata che fatica a costruire gioco e adesso ha anche il problema del crollo di fiducia, è un momento davvero complicato.

Diretta/ Kairat Almaty Pafos (risultato final0-0): un punto a testa (21 ottobre 2025)

Tutto il contrario del Real Madrid, perché chi pensava che l’addio di Carlo Ancelotti portasse qualche scossa di assestamento si è dovuto ricredere: tra Liga e Champions League Xabi Alonso ha solo vinto, nell’ultima giornata in Europa ha rifilato cinque gol al Kairat Almaty.

Una squadra che va con il vento in poppa, con tante soluzioni da schierare sul terreno di gioco; analizziamo allora le idee dei due allenatori perché manca poco al calcio d’inizio qui al Bernabeu, e quindi è arrivato davvero il momento di leggere insieme le probabili formazioni Real Madrid Juventus.

DIRETTA/ Barcellona Olympiacos (risultato 6-1): blaugrana a "valanga" (21 ottobre 2025)

QUOTE E PRONOSTICO REAL MADRID JUVENTUS

A corredo delle probabili formazioni Real Madrid Juventus possiamo leggere le quote della Snai che concedono ben poco ai bianconeri: vale 1,53 volte la posta in palio il segno 1 per la vittoria dei blancos, per il successo della Juventus dovrete puntare sul segno 2 e portereste a casa una somma che equivale a 5,25 volte quanto messo sul tavolo, infine l’eventualità del pareggio che viene regolata dal segno X porta in dote con questo bookmaker una vincita corrispondente a 4,25 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS

XABI ALONSO CAMBIA

Rispetto alla vittoria sul campo del Getafe Xabi Alonso, che ha fatto turnover, cambia e nelle probabili formazioni Real Madrid Juventus, fatto salvo il 4-2-3-1, ripropone alcuni dei suoi titolarissimi. Ad esempio Arda Guler e Vinicius, che prendono il loro posto sulla trequarti alle spalle dello scatenato Mbappé: vanno in panchina Mastantuono e Rodrygo – e già qui si capisce la potenza di fuoco dei blancos – con Bellingham che invece viene confermato al centro della linea. A proteggere questo straordinario arsenale dovremmo invece avere Tchouaméni e Camavinga: qui le alternative del Real Madrid sono numericamente minori.

Federico Valverde infatti dovrebbe ancora sopperire all’assenza di Carvajal (infortunato, ma sarebbe anche squalificato) e quindi fare il terzino destro, sull’altro versante può venire dirottato Alaba ma la sensazione è che il laterale basso a sinistra lo faccia ancora Carreras, lanciato da Xabi Alonso con ottimi risultati. Il veterano austriaco allora giocherebbe ancora come difensore centrale, con Militao al suo fianco; Huijsen, ex della partita, può stringere i denti ma difficilmente sarà rischiato, Rudiger invece tornerà solo a metà dicembre. In porta, ovviamente, per il Real Madrid ci sarà Courtois.

TUDOR E I SUOI DUBBI

Tanti, davvero tanti i dubbi che accompagnano Igor Tudor e che scopriamo nelle probabili formazioni Real Madrid Juventus. L’infortunio di Bremer ha complicato tutto in difesa: c’è Di Gregorio ma le alternative sono poche, oggi potrebbe essere arretrato Kalulu per farlo giocare con Gatti e Kelly, così da avere almeno un esterno di ruolo che possa correre e non schiacciare troppo la squadra. Joao Mario o Cambiaso, con l’altro che può operare a sinistra anche se forse la Juventus si presenterà almeno con una fascia bloccata, e allora McKennie può operare a sinistra o magari dall’altra parte per dare fastidio a Vinicius.

In mezzo, anche qui, detto che Koopmeiners non sta girando restano i soli Locatelli e Khéphren Thuram; davanti a loro Francisco Conceiçao e Yildiz sono insostituibili e anche questo è un segnale forte perché comunque non stanno cambiando le sorti della stagione, Zhegrova attende il suo momento e ci si chiede perché fino a questo momento abbia giocato così poco, come prima punta tra David, Vlahovic e Openda resta la certezza che nessuno dei tre abbia ancora portato granchè alla causa bianconera, ma forse stasera potrebbe toccare al serbo che se non altro qualche gol pesante lo ha segnato.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; F. Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Arda Guler, Ju. Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, K. Thuram, McKennie; F. Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor