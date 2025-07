Probabili formazioni Real Madrid Juventus: quote, moduli e possibili titolari per l’ottavo al Mondiale per Club 2025, oggi 1 luglio

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS: CHI GIOCA IL BIG-MATCH?

Le probabili formazioni Real Madrid Juventus sono una fondamentale tappa di avvicinamento all’ottavo di finale di lusso al Mondiale per Club 2025. Miami ospita una sfida evidentemente di enorme fascino e che presenta anche spunti molto particolari, ad esempio il confronto fra due ex calciatori che non sono diventati da molto allenatori, anche se ci sono pure notevoli differenze.

La Juventus affidandosi a Igor Tudor a stagione in corsa ha scelto quello che poteva anche essere un semplice “traghettatore”: poi è arrivata la qualificazione per la prossima Champions League e allora c’è stata anche la conferma, ma c’è tanto da lavorare. Le due vittorie contro Wydad e Al Ain aveva acceso qualche illusione, poi il tracollo contro il Manchester City ha riacceso critiche e polemiche.

Il Real Madrid ha chiuso un ciclo leggendario con Carlo Ancelotti ed è passato a Xabi Alonso, che però ha già vinto anche come allenatore e quindi non si può pensare che sia in alcun modo una scelta di ripiego. Certo l’ex centrocampista ha avuto davvero poco tempo, tanto che l’inizio con il pareggio con l’Al Hilal aveva generato dubbi.

Tuttavia gli spagnoli hanno poi vinto il girone e di certo partono da una base migliore come qualità della rosa, i campioni non mancheranno di certo in campo a Miami e questo è un motivo in più per curiosare adesso nelle notizie circa le scelte degli allenatori per le probabili formazioni Real Madrid Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai per il pronostico su Real Madrid Juventus ci dicono che gli spagnoli partono favoriti, con il segno 1 quotato a 1,65, mentre poi si sale a 3,80 in caso di pareggio oppure a 5,25 volte la posta in palio se la Juventus cogliesse il successo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS

ANCORA GARCIA PER ALONSO?

Nelle probabili formazioni Real Madrid Juventus per Xabi Alonso tengono banco ancora le condizioni di Mbappé: sembra però che nel tridente d’attacco il titolare sarà ancora Gonzalo Garcia con Valverde e Vinicius Junior. In difesa invece, davanti al portiere Courtois, il terzino destro Alexander-Arnold e Fran Garcia dall’altra parte avranno in mezzo a loro Rudiger e l’ex Huijsen, che nella Juventus è cresciuto ma non ha avuto spazi in prima squadra. A centrocampo avremo regista basso Tchouameni e più avanzati invece naturalmente Arda Guler e Bellingham nel modulo 4-1-2-3.

3-4-2-1 PER TUDOR

Igor Tudor dovrebbe replicare con il modulo 3-4-2-1 nelle probabili formazioni Real Madrid Juventus. Di Gregorio in porta, dopo i cinque gol presi dal City la difesa si deve riscattare e il compito dal primo minuto dovrebbe toccare a Kalulu, Gatti e Kelly; sulla linea di centrocampo gli esterni Alberto Costa a destra e Cambiaso a sinistra affiancheranno Thuram e McKennie nel cuore del reparto; infine, Conceicao e Yildiz dovrebbero essere i due titolari sulla trequarti d’attacco bianconera alle spalle del centravanti Kolo Muani.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. All.: Xabi Alonso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.