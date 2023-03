Probabili formazioni Real Madrid Liverpool/ Diretta tv: Benzema ritorna?

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool, partita di ritorno degli ottavi di Champions League, ci accompagnano verso una sfida nella quale francamente la situazione sembra compromessa per i Reds: ad Anfield il Liverpool è partito alla grande ma poi è stato travolto dal Real Madrid, che ha vinto per 2-5 in trasferta e dunque ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti, con i Reds che sono chiamati a una rimonta ai confini dell’impossibile, soprattutto perché si gioca al Bernabeu. Jurgen Klopp avrebbe bisogno di una partita pazza come all’andata, ma naturalmente con andamento opposto…

Il Real Madrid nella Liga insegue a distanza il Barcellona, ma la Champions League rimane il territorio di conquista per Carlo Ancelotti: i Blancos sono stati in grado di girare una partita che sembrava poter terminare in un disastro per andare a prendersi una vittoria che ha scritto una pagina di storia del calcio e soprattutto potrebbe aver già chiuso i conti di questa rivincita della finale 2022 che però sembra destinata a fare felici di nuovo gli spagnoli. Tutto questo premesso, esaminiamo le notizie alla vigilia del match leggendo insieme le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool.

REAL MADRID LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Real Madrid Liverpool in diretta tv sarà una grande esclusiva di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre la diretta streaming video del match di Champions League sarà garantita da Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Salvo sorprese Carlo Ancelotti ritrova Benzema, che ha saltato l’ultima partita di campionato: nelle probabili formazioni di Real Madrid Liverpool dunque il francese dovrebbe essere al centro del tridente offensivo, con il ballottaggio tra Valverde e Rodrygo con l’uruguaiano favorito a destra, mentre come ala sinistra ovviamente ci sarà Vinicius Jr. Gli infortuni di Ferland Mendy e Alaba impongono ad Ancelotti di cambiare sulle fasce laterali in difesa, Camavinga sabato ha giocato come terzino sinistro e potrebbe essere riproposto in quel ruolo, con Carvajal ovviamente a destra, dunque in mediana Kroos e Modric potrebbero giocare ai lati di Tchouaméni. Rudiger dovrebbe infine tornare titolare al fianco di Eder Militao al centro della difesa davanti a Courtois.

LE MOSSE DI KLOPP

Jurgen Klopp ovviamente nelle probabili formazioni di Real Madrid Liverpool ci propone il modulo 4-3-3, ma deve valutare con attenzione i suoi uomini: in difesa dovrebbe essere Konaté favorito su Matip per affiancare Van Dijk, più i due terzini Alexander-Arnold e Robertson davanti ad Alisson. A centrocampo invece Henderson dovrebbe tornare titolare al fianco di Fabinho, con il brasiliano che sarà naturalmente il perno centrale; senza Thiago Alcantara il terzo mediano potrebbe nuovamente essere il giovane Bajcetic, altrimenti ci si affiderà all’esperienza di Milner. In attacco, naturalmente Salah sarà l’esterno destro nel tridente; in mezzo potrebbe giocare Firmino, con Darwin Nuñez spostato a sinistra, il sacrificato sarebbe in questo caso l’olandese Gakpo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Kroos, Tchouaméni, Modric; F. Valverde, Benzema, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, J. Henderson; Salah, Firmino, Darwin Nuñez. All. Klopp.











