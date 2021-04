Probabili formazioni Real madrid Liverpool/ Diretta tv, Zidane ritrova Kroos e Hazard

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà domani alle ore 21.00 tra le mura dell’Alfredo di Stefano di Madrid la sfida di andata per i quarti di finale di Champions league tra Real Madrid e Liverpool: andiamo dunque a scoprire le probabili formazioni del big match. Vista la posta in palio, come pure il valore dell’avversario, inevitabile pensare che domani sera sia Zidane che Klopp punteranno su i loro uomini migliori: parliamo di due società tra le più titolate d’Europa (che si erano già incrociate in finale nel 2018) e i due club non possono sfigurare.

Non lo possono fare gli spagnoli che, superata anche l’Atalanta agli ottavi sono a caccia della 14^ coppa: come pure i Reds, che pur soffrendo nel primo campionato nazionale, pure sul continente stanno ben convincendo e cercano il riscatto dopo il trofeo perso proprio tre anni fa contro i Blancos. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE REAL MADRID LIVERPOOL

Ricordiamo nel frattempo che Real Madrid Liverpool godrà della ribalta della diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, oltre che su Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Raddoppierà quindi pure la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, che sarà garantita sia da Mediaset sia da Sky sulle rispettive piattaforme streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

LE MOSSE DI ZIDANE

Per le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool Zizou dovrebbe aver recuperato dagli ultimi infortuni Kroos e Hazard, ma dei due molto probabilmente solo il centrocampista ex Bayern sarà del match domani sera, con l’esterno belga riserva “di lusso” in panchina. Fissato il consueto 4-3-3, ecco che domani sera a Madrid dovremo vedere dal primo minuto in attacco Benzema come prima punta, con Vinicius e Asensio schierati a supporto sull’esterno: per il centrocampo pure nessuna grande novità, con il reparto a tre composto da Modric, Kroos e Casemiro (anche se Valverde è recuperato). In difesa però pesa l’assenza di un giocatore di gran caratura come Sergio Ramos, alle prese con una lesione muscolare al gemello del polpaccio. Senza lo spagnolo dovrebbe essere Militao a prendere il suo posto nello schieramento, al fianco di Varane: Mendy e Nacho al solito saranno sull’esterno.

LE SCELTE DI KLOPP

Speculare 4-3-3 per Klopp per le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool, dove pure il tecnico dei Reds oggi dovrebbe fare a meno di Van Dijk, Gomez e Matip. Ecco che allora in difesa domani sera dovremmo rivedere ancora dal primo minuto Kabak al centro, con Phillips al suo fianco: Robertson e Alexander Arnold completeranno lo schieramento posto davanti al numero 1 Alisson. Per il centrocampo sarà ancora spazio per Fabinho, con Thiago Alcantara e Wijnaldum al suo fianco; attenzione però a Oxalade Chamberlain e Jones, sempre a disposizione dalla panchina. Nessun dubbio poi per l’attacco del club inglese, maglia da titolare assicurata per il bomber Salah (che ben ricorda la finale del 2018 col Real) come pure per Mane e Diogo Jota.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Mendy, Varane, Militao, Nacho; Modric, Kroos, Casemiro; J Vinicius, Benzema, Asensio All. Zidane

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, Kabak, Phillips, Alexander Arnold; Alcantara, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Jota, Mane, All. Klopp



