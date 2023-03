Probabili formazioni Real Madrid Liverpool/ Quote: Klopp con Milner e Firmino?

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL: CHI GIOCA AL BERNABEU?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni di Real Madrid Liverpool, partita valida per il ritorno degli ottavi in Champions League 2022-2023. Si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo, e la situazione sembra compromessa per i Reds: ad Anfield il Liverpool è partito alla grande ma poi è stato travolto dal Real Madrid, che ha vinto per 5-2 e dunque ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti, con i Reds che sono chiamati a una rimonta molto simile a quella operata quattro anni fa contro il Barcellona, quando però avevano giocato il ritorno in casa.

ITA/ "L'alt" di Lufthansa in attesa di conti e giudici

Il Real Madrid nella Liga insegue a distanza il Barcellona, ma la Champions League rimane il territorio di conquista per Carlo Ancelotti: ancora una volta nel momento di fare sul serio, dopo un girone a dire il vero non particolarmente brillante (ma comunque chiuso al primo posto) i blancos sono stati in grado di girare due viti e prendersi una vittoria che adesso potrebbe aver già chiuso i conti. Staremo a vedere quello che succederà tra poco al Santiago Bernabeu, mentre aspettiamo che si giochi facciamo le nostre solite valutazioni sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool.

ITA/ Le scelte sulla flotta che possono aiutare a staccarsi da Lufthansa

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Real Madrid Liverpool possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 2,80 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,80 volte la quota messa sul tavolo.

ITA/ La partita per il futuro che i sindacati ancora non hanno capito

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Salvo sorprese Ancelotti ritrova Benzema, che ha saltato l’ultima partita di campionato: in Real Madrid Liverpool dunque il francese dovrebbe essere al centro del tridente offensivo, verosimilmente allora il ballottaggio che si aprirà sarà quello tra Federico Valverde e Rodrygo con l’uruguaiano favorito per occupare la corsia destra, mentre dall’altra parte ovviamente ci sarà Vinicius Junior. Da valutare le scelte di centrocampo: gli infortuni di Ferland Mendy e Alaba impongono ad Ancelotti di cambiare sulle fasce laterali in difesa, Camavinga sabato ha giocato come terzino sinistro e potrebbe essere riproposto in quel ruolo, l’alternativa è Lucas Vazquez – con Carvajal ovviamente a destra – dunque in mediana Kroos e Modric potrebbero avere un’occasione insieme e giocare ai lati di Tchouaméni, che potrebbe diventare favorito per guidare il settore nevralgico del campo. Rudiger dovrebbe tornare titolare al fianco di Eder Militao al centro del reparto arretrato; in porta chiaramente giocherà Courtois.

I DUBBI DI KLOPP

Klopp ovviamente affronta Real Madrid Liverpool con il 4-3-3, ma deve valutare con attenzione i suoi uomini: in difesa dovrebbe essere tutto confermato, Ibrahima Konaté favorito su Matip per affiancare Van Dijk e poi i due terzini che saranno Alexander-Arnold e Robertson, mentre Alisson sarà il portiere. A centrocampo invece Jordan Henderson dovrebbe tornare titolare al fianco di Fabinho, con il brasiliano che sarà naturalmente il perno centrale; senza Thiago Alcantara il terzo mediano potrebbe nuovamente essere il giovane Bajcetic, altrimenti ci si affiderà all’esperienza di Milner che effettivamente potrebbe dare una grossa mano alla squadra almeno dal punto di vista emotivo, essendo che la rimonta è particolarmente complessa. Salah sarà l’esterno destro nel tridente offensivo; se volessimo puntare un euro su un giocatore specifico in attacco lo metteremmo su Firmino, e allora il brasiliano potrebbe essere titolare con Darwin Nuñez spostato tatticamente sulla corsia sinistra, il sacrificato sarebbe Gakpo mentre Diogo Jota dopo il lungo stop è se non altro tornato a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Kroos, Tchouaméni, Modric; F. Valverde, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, J. Henderson; Salah, Firmino, Darwin Nuñez. Allenatore: Jurgen Klopp











© RIPRODUZIONE RISERVATA