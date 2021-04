Probabili formazioni Real Madrid Liverpool/ Quote: Sergio Ramos assente

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool ci accompagnano verso la grande partita di Champions League che ci farà compagnia questa sera per l’andata dei quarti di finale a Valdebebas, sede delle partite casalinghe del Real Madrid in tempo di pandemia, mentre la società ristruttura il Santiago Bernabeu. Sfida di enorme fascino e altrettanto grande importanza per la stagione delle formazioni di Zinedine Zidane e Jurgen Klopp, in particolare modo per il Liverpool che in Premier League rischia addirittura di non entrare tra le prime quattro.

Il Real Madrid arriva dal doppio successo contro l’Atalanta negli ottavi (pur con forti polemiche sulla partita a Bergamo), pure il Liverpool non ha avuto eccessivi problemi per eliminare il Lipsia, ma adesso arriva lo scontro di lusso. Tutto questo premesso, ecco perché scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Real Madrid Liverpool sia molto stuzzicante per noi…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Liverpool in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. L’equilibrio è quasi perfetto: infatti il segno 2 è quotato a 2,60, mentre in caso di segno 1 si arriva a quota 2,65. Più remunerativo sarebbe il pareggio, dal momento che il segno X è quotato 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

LE SCELTE DI ZIDANE

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Liverpool, spicca per l’allenatore di casa Zinedine Zidane l’assenza di Sergio Ramos, causata da un infortunio rimediato dal capitano con la sua Nazionale. Al posto di Sergio Ramos dovrebbe di conseguenza giocare Nacho, in una difesa a tre completata da Varane ed Eder Militao. Resta da capire a dire il vero come il tecnico francese intenda schierare la squadra, ma lo schema di riferimento per i Blancos dovrebbe essere un 3-5-2 con Lucas Vazquez e Mendy esterni chiamati a un grande lavoro in entrambe le fasi; nel cuore del centrocampo invece dovrebbe agire il terzetto più classico, cioè quello composto da Kroos, Casemiro e Modric. Davanti invece la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Benzema e Vinicius Junior, tuttavia quest’ultimo è insidiato da Asensio per affiancare l’intoccabile centravanti francese.

LE MOSSE DI KLOPP

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Real Madrid Liverpool sono caratterizzate per Jurgen Klopp dalle ormai consuete assenze nel reparto difensivo, dove l’allenatore potrebbe affidarsi a due centrali di ruolo come Kabak e Phillips, giocando con Fabinho regista in una mediana completata da Thiago Alcantara e Wijnaldum, oppure arretrare il brasiliano ex Monaco sulla linea dei difensori. Dubbi anche sul modulo, che potrebbe infatti essere il solito 4-3-3 con il tridente classico Salah-Firmino-Mané, oppure un più spregiudicato 4-2-3-1 che vedrebbe l’aggiunta di Diogo Jota nel reparto offensivo a discapito di uno dei centrocampisti. Non ci sono invece dubbi su Alisson in porta e sui due terzini, Alexander Arnold a destra e Robertson a sinistra.

IL TABELLINO

REAL MADRID (3-4-3): Courtois; Militao, Varane, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.



