Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Diretta tv: quante stelle!

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Real Madrid Manchester City ci accompagnano verso la sfida stellare di domani sera allo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola per la semifinale d’andata di Champions League: rivincita della scorsa edizione, quando il Real beffò il City sul filo di lana, duello stellare in campo e forse ancora di più in panchina fra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, naturalmente in ottica italiana ancora più interessante perché la vincitrice di questa semifinale affronterà a Istanbul chi avrà la meglio nell’euro-derby di Milano.

Il Real Madrid nei quarti ha eliminato il Chelsea in maniera netta e ha dalla sua parte anche l’innato feeling con l’Europa; il Manchester City però ha dominato il grande scontro con il Bayern e ciò ha rafforzato le speranze dei Citizens di sfatare l’ormai annoso tabù della Champions League. Di certo ci aspettiamo due partite all’insegna del grande spettacolo e della qualità, allora andiamo subito a scoprire che cosa ci potrebbero dire le notizie sulle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City alla vigilia della partita d’andata.

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Real Madrid Manchester City sarà visibile in diretta tv anche in chiaro per tutti tramite Canale 5, essendo l’unica partita del martedì, oltre che sui canali di Sky Sport (in questo caso per gli abbonati). Inoltre, saranno davvero numerose le possibilità per la diretta streaming video che, come al solito in Champions League, sarà offerta dai servizi Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, ci aspettiamo naturalmente il modulo 4-3-3 da parte di Carlo Ancelotti per le Merengues padrone di casa. Difesa a quattro con Militao e Rudiger centrali davanti al portiere Courtois, mentre Carvajal a destra e Nacho a sinistra saranno i due terzini. Lascia ancora qualche dubbio la condizione fisica di Modric, allora ipotizziamo per il Real Madrid a centrocampo Kroos in cabina di regia con Tchouameni e Camavinga ai suoi lati, ma naturalmente potrebbe esserci posto anche per il croato. Infine, sarà naturalmente Benzema il centravanti nel cuore dell’attacco del Real Madrid, spalleggiato da Valverde e Vinicius jr, dunque rischiano la panchina sia Rodrygo sia Asensio, anche se naturalmente c’è l’imbarazzo della scelta per mister Ancelotti.

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Modulo a specchio per i Citizens di Pep Guardiola nelle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, quindi sarà 4-3-3 anche per gli inglesi, con Haaland al centro dell’attacco completato da Bernardo Silva e Grealish, che potrebbero essere i due favoriti per le maglie da titolari come esterni del tridente. Le alternative di lusso non mancano e questo vale anche a centrocampo, dove comunque possiamo ipotizzare Rodri in cabina di regia con al suo fianco De Bruyne e Gundogan in qualità di mezzali di lusso. Proseguendo a ritroso, nella difesa del Manchester City avremo Dias e Akanji che formano la coppia centrale più Walker e Aké terzini per completare il quartetto davanti ad Ederson, che sarà chiaramente il titolare in porta per gli ospiti.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Guardiola.











