Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Quote: Bale sarà titolare

Real Madrid Manchester City chiamerà in campo le due formazioni alle ore 21.00 allo stadio Santiago Bernabeu, palcoscenico di lusso per questo attesissimo ottavo di finale della Champions League 2019-2020. Le suggestioni sono davvero tante per questa sfida tra chi guida l’albo d’oro della Coppa dei Campioni e cbalehi finalmente vuole salire sul tetto d’Europa; tra chi lotta anche nella Liga e chi invece in Premier ha dovuto alzare bandiera bianca; inoltre per Pep Guardiola sarà più di un derby e per il Manchester City c’è il peso ulteriore dell’esclusione dalle Coppe europee per le prossime due stagioni. Può bastare così: andiamo allora a scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City a poche ore dalla partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Manchester City: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano che gli inglesi sono favoriti, avendo un valore di 2,40 volte la puntata sul segno 2. Tuttavia la partita del Bernabeu è in realtà in equilibrio visto che il segno 1 per l’affermazione dei blancos vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, naturalmente segno X, regalerebbe infine una vincita corrispondente a 3,65 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI ZIDANE

Parlando delle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, l’infortunio di Eden Hazard sarà sicuramente pesante per Zinedine Zidane, che già non ha mai avuto a disposizione Asensio in questa stagione. Il belga dovrà stare ai box per due mesi e dunque in questa stagione rivedrà la Champions League solo se il Real Madrid riuscisse a fare tanta strada anche senza di lui. Nel modulo che sarà il solito 4-3-3 di conseguenza nel tridente offensivo troverà spazio Bale, che affiancherà la prima punta Benzema e Isco, esterno dall’altra parte. A centrocampo invece ci sono ottime possibilità per Federico Valverde, ormai titolare in modo abbastanza stabile a discapito di uno tra Modric e Kroos, visto che Casemiro è inamovibile per Zidane davanti alla difesa dando ordine ed equilibrio alla squadra. Il reparto arretrato del Real Madrid infine sarà ovviamente comandato dal capitano Sergio Ramos, al cui fianco agirà l’altro centrale Varane; in porta Courtois, mentre Carvajal a destra e Ferland Mendy a sinistra saranno i due terzini titolari per i Blancos.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Notizie sicuramente migliori per Pep Guardiola nelle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, perché il tecnico dei Citizens ritrova Sterling e Leroy Sané, anche se il tedesco non è al top e andrà al massimo in panchina come potenziale jolly di lusso. Discorso diverso invece per Sterling, perché l’inglese dovrebbe essere titolare nel tridente che sarà completato da Bernardo Silva (in vantaggio su Mahrez) e Aguero, favorito su Gabriel Jesus: i dubbi però come si può vedere non mancano, attenzione allora alle sorprese in extremis. Modulo 4-3-3 proprio come il Real, a centrocampo per il Manchester City Rodri dovrebbe nuovamente trovare spazio come playmaker basso davanti alla difesa, con De Bruyne mezzala d’assalto e uno tra David Silva e Gundogan a completare la mediana a tre. Infine uno sguardo anche alla difesa del City: davanti al portiere Ederson ci saranno Fernandinho e Otamendi a comporre la coppia centrale, mentre Walker è in vantaggio su Cancelo per la fascia destra ed infine Benjamin Mendy sarà il terzino titolare sulla corsia mancina.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, S. Ramos, Varane, F. Mendy; Kroos, Valverde, Casemiro; Bale, Benzema, Isco. All. Zidane.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, B. Mendy; De Bruyne, Rodri, D. Silva; B. Silva, Aguero, Sterling. All. Guardiola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA