Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Quote: Militao è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Real Madrid Manchester City per avvicinarci sempre più alla partita stellare di stasera allo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola per la semifinale d’andata di Champions League, con particolare attenzione naturalmente alle mosse dei due allenatori Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, che daranno vita a un duello di lusso in panchina così come affascinante sarà il confronto fra le tante stelle sul campo. Inoltre si tratterà della rivincita della scorsa edizione, quando il Real beffò il City sul filo di lana sempre in semifinale di Champions League, senza dimenticare che la vincitrice di questa semifinale affronterà a Istanbul chi avrà la meglio nell’euro-derby di Milano.

Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Diretta tv: quante stelle!

Il Real Madrid nei quarti ha eliminato il Chelsea in maniera netta; il Manchester City però ha dominato il grande scontro con il Bayern e ciò ha rafforzato le speranze dei Citizens di sfatare l’ormai annoso tabù della Champions League, che è invece il “giardino di casa” per gli spagnoli – anche questo è un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale in una sfida così incerta. Di certo ci aspettiamo due partite all’insegna del grande spettacolo e della qualità, allora andiamo subito a scoprire che cosa ci potrebbero dire le notizie sulle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City ormai a poche ore dal fischio d’inizio della partita d’andata.

Diretta/ Real Madrid Osasuna (risultato finale 2-1): ad Ancelotti la Copa del Rey!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti inglesi e il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di segno 1 per la vittoria casalinga del Real Madrid e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno X naturalmente in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, ci aspettiamo naturalmente il modulo 4-3-3 da parte di Carlo Ancelotti per le Merengues padrone di casa. Difesa a quattro con Alaba e Rudiger centrali (Militao è squalificato) davanti al portiere Courtois, mentre Carvajal a destra e Nacho a sinistra saranno i due terzini. Lascia ancora qualche dubbio la condizione fisica di Modric, allora ipotizziamo per il Real Madrid a centrocampo Kroos in cabina di regia con Tchouameni e Camavinga ai suoi lati, ma naturalmente potrebbe esserci posto anche per il croato. Infine, sarà Benzema il centravanti nel cuore dell’attacco del Real Madrid, spalleggiato da Valverde e Vinicius jr, dunque rischiano la panchina sia Rodrygo (rilanciato tuttavia dalla doppietta nella finale di Coppa del Re di sabato sera) sia Asensio, anche se naturalmente c’è l’imbarazzo della scelta per mister Ancelotti.

Video/ Manchester City Arsenal (4-1) gol e highlights: Citizens da Premier League

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Modulo a specchio per i Citizens di Pep Guardiola nelle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, quindi sarà 4-3-3 anche per gli inglesi, con Haaland al centro dell’attacco completato da Bernardo Silva e Grealish, che potrebbero essere i due favoriti per le maglie da titolari come esterni del tridente. Le alternative di lusso non mancano e questo vale anche a centrocampo, dove comunque possiamo ipotizzare Rodri in cabina di regia con al suo fianco De Bruyne e Gundogan in qualità di mezzali di lusso. Proseguendo a ritroso, nella difesa del Manchester City avremo Dias e Akanji che formano la coppia centrale più Walker e Aké terzini per completare il quartetto davanti ad Ederson, che sarà chiaramente il titolare in porta per gli ospiti.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Alaba, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Guardiola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA