Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Quote: torna Casemiro

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Real Madrid Manchester City ci presentano la partita allo stadio Santiago Bernabeu, che stasera sarà valida per il ritorno della semifinale di Champions League, una sfida stellare e ancora più attesa dopo il match d’andata meraviglioso, terminato 4-3 per il Manchester City. Duello anche tra due grandi allenatori quali Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, che saranno in particolare protagonisti parlando delle probabili formazioni: l’italiano ha appena vinto la Liga con il Real Madrid completando la leggendaria “collezione” dei cinque campionati più importanti, mentre in Premier League per il Manchester City tutto è ancora possibile e si giocherà tutto in pochi giorni su entrambi i fronti.

Per le Merengues è un nuovo esame di inglese dopo quello superato contro il Chelsea: finora sono state tre partite molto divertenti fra il Real e le inglesi, cosa ci dirà la quarta? Il Manchester City invece nei quarti aveva avuto la meglio dopo una sofferta doppia sfida contro l’Atletico, adesso c’è di nuovo Madrid sulla strada del catalano Guardiola, ma al di là di questa suggestione bisogna dire che con il Real tutto è molto diverso dal punto di vista tecnico. Tutto questo premesso, andiamo ora a scoprire quali possono essere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Real Madrid Manchester City.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Real Madrid Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli inglesi partono leggermente favoriti anche se in trasferta: segno 2 quotato infatti a 2,00, mentre poi si sale a 3,90 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Real Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City ci sono notizie molto significative per Carlo Ancelotti, la maggior parte delle quali positive. Nel modulo 4-3-3 spagnolo, ad esempio, davanti al portiere Courtois la retroguardia a quattro dovrebbe vedere titolari Carvajal come terzino destro, Militao e Nacho centrali (entrambi erano squalificati in campionato) anche se bisogna tenere conto dei problemi fisici di Alaba, infine Mendy terzino sinistro.

La notizia migliore tuttavia dovrebbe essere a centrocampo, dove il Real Madrid può tornare a schierare il suo trio più classico e consolidato, con Casemiro quindi dal primo minuto regolarmente al fianco di Modric e Kroos; quanto al tridente d’attacco, potrebbe esserci Rodrygo ad agire come ala destra (favorito su Asensio), al fianco dell’intoccabile bomber Benzema e dell’ala sinistra Vinicius Junior.

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Sul fronte inglese delle probabili formazioni di Real Madrid Manchester City, Pep Guardiola recupera Cancelo che all’andata era squalificato e dovrebbe schierarlo come terzino destro titolare nella difesa a quattro che caratterizza il modulo 4-3-3 dei Citizens davanti al portiere Ederson, che verrà completata dai due centrali Ruben Dias e Laporte ed infine da Zinchenko come terzino sinistro.

L’abbondanza per il Manchester City diventa particolarmente evidente a centrocampo, dove schieriamo una mediana a tre che dovrebbe vedere titolari De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; nomi di lusso a disposizione anche nel tridente d’attacco del Manchester City, che dovrebbe tuttavia vedere inizialmente in campo Mahrez e Foden in appoggio al centravanti Gabriel Jesus – ma attenzione che ci sono alternative di altissimo livello.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Casemiro; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, G. Jesus, Foden. All. Guardiola.











