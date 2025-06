Probabili formazioni Real Madrid Pachuca, le quote e le possibili novità per gli allenatori Xabi Alonso e Lozano (Mondiale per Club 2025, oggi 22 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PACHUCA: XABI ALONSO AL BIVIO

Xabi Alonso a Charlotte vivrà già una partita nella quale non può sbagliare mosse, le probabili formazioni Real Madrid Pachuca ci accompagnano allora verso una sfida forse più delicata di quanto si potesse immaginare nella seconda giornata del girone H del Mondiale per Club 2025.

Probabili formazioni Juventus Wydad/ Quote: le mosse di Tudor (Mondiale per Club 2025, oggi 22 giugno)

L’erede di Carlo Ancelotti guida il Real Madrid già in questo torneo iridato che ha visto diversi allenatori cambiare rispetto alla stagione formalmente nemmeno ancora finita: il debutto di Xabi Alonso tuttavia è stato più difficoltoso del previsto, con un pareggio per 1-1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi che adesso potrebbe creare qualche grattacapo verso gli ottavi di finale.

Diretta River Plate Monterrey/ Streaming video tv: argentini favoriti (Mondiale per Club 2025, 22 giugno)

Curiosamente questa partita appena sei mesi fa era la finale della Coppa Intercontinentale, dominata per 3-0 dal Real Madrid ma che aveva comunque visto giungere fino in fondo i messicani del Pachuca, nel 2024 campioni del Centro-Nord America, che però negli States al debutto hanno perso contro il Salisburgo.

La situazione quindi è critica per entrambe, però evidentemente è Xabi Alonso ad avere più da perdere, perché alla Casa Blanca madrilena perdere non è mai gradito, figurarsi ai gironi di una competizione ricchissima. Insomma, guai a lasciarsi sfuggire le probabili formazioni Real Madrid Pachuca…

Probabili formazioni Inter Urawa Reds/ Quote: Chivu cambia qualcosa? (Mondiale per Club 2025, oggi 21 giugno)

LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Il segno 1 è quotato a 1,27 da Snai nel pronostico su Real Madrid Pachuca. Con il pareggio si arriverebbe a quota 5,75, infine una vittoria messicana sarebbe un colpo da 10 volte la giocata sul segno 2: almeno sulla carta, a Charlotte sembra tutto chiaro ancora prima di scendere in campo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PACHUCA

TRIDENTE PER XABI ALONSO

Xabi Alonso nelle probabili formazioni Real Madrid Pachuca non può fare troppi calcoli e dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1 nel quale certamente spicca l’attacco di lusso con Bellingham e Vinicius Junior coppia sulla trequarti alle spalle del centravanti Mbappé. Il resto della formazione non è da meno, a cominciare da Courtois che sarà in porta protetto dalla difesa a tre con Asencio a fianco di due giocatori passati anche da noi con alterne vicende, cioè Rudiger e Huijsen; esterno destro il nuovo acquisto Alexander-Arnold, a centrocampo anche Tchouameni, Ceballos e sulla fascia sinistra Mendy.

LOZANO CAMBIA MOLTO?

Le mosse di Jaime Lozano meritano attenzione nelle probabili formazioni Real Madrid Pachuca, perché il club messicano potrebbe cambiare tanto nel suo 4-2-3-1 dopo la sconfitta al debutto: in porta Moreno ma davanti a lui la difesa potrebbe cambiare addirittura per tre quarti con Rodriguez che sarebbe l’unico titolare confermato più gli innesti di Cabral, Barreto e Aceves; in mediana citiamo Pedraza e Montiel, mentre qualcosa (ma di meno) potrebbe cambiare anche in attacco con Dominguez, Bautista e Kenedy trequartisti alle spalle della prima punta Rondón.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PACHUCA: IL TABELLINO

REAL MADRID (3-4-2-1): Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. All. Xabi Alonso.

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Cabral, Barreto, Aceves; Pedraza, Montiel; Dominguez, Bautista, Kenedy; Rondón. All. Lozano.