Probabili formazioni Real Madrid Psg/ Diretta tv: tante stelle in campo

Le probabili formazioni di Real Madrid Psg ci avvicinano alla partita che domani sera allo stadio Santiago Bernabeu sarà naturalmente il piatto forte del primo mercoledì per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sfida che si annuncia tutto sommato equilibrata dopo l’esito dell’andata che consegna comunque un prezioso vantaggio al Psg, vincitore per 1-0 in casa propria grazie al gol di Mbappé in pieno recupero.

Una super sfida che purtroppo arriva già agli ottavi di finale e che escluderà dalle migliori otto della Champions League la capolista della Liga oppure quella della Ligue 1, ma in compenso sarà un mercoledì di lusso quello che ci attende nel fantastico scenario del Bernabeu. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Real Madrid Psg.

DIRETTA REAL MADRID PSG IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Psg sarà trasmessa in diretta streaming video esclusiva da Amazon Prime Video, che si è assicurata i diritti della migliore partita del mercoledì di Champions League. Di conseguenza, la diretta tv sarà possibile tramite televisori che si possono connettere ad Internet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Le probabili formazioni di Real Madrid Psg vedono Carlo Ancelotti intenzionato a schierare i padroni di casa spagnoli secondo un modulo 4-3-3 che dovrà però fare i conti con le assenze per squalifica di Mendy e Casemiro. Parlando però di chi dovrebbe essere titolare, andiamo a disegnare la difesa a quattro davanti al portiere Courtois con Carvajal, Militao, Alaba e Marcelo da destra a sinistra nella retroguardia del Madrid.

A centrocampo, al fianco degli intoccabili Kroos e Modric, dovrebbe essere Valverde a prendere il posto di Casemiro per completare la classica mediana a tre uomini del Real; infine, nessuna sorpresa nel classico tridente d’attacco dei Blancos, che dovrebbero infatti schierare Asensio a destra, Benzema come centravanti ed infine Vinicius Junior come ala sinistra.

LE SCELTE DI POCHETTINO

Cosa ci riserverà invece Mauricio Pochettino nelle probabili formazioni di Real Madrid Psg? Modulo 4-3-3 anche per il Paris Saint Germain e un importante tocco d’Italia a cominciare da Donnarumma in porta, che sarà protetto dalla difesa a quattro composta da destra a sinistra dall’ex interista Hakimi, Kimpembe, l’ex romanista Marquinos e Nuno Mendes.

Italia in grande evidenza anche nel centrocampo francese, perché ci sarà naturalmente Verratti con Danilo e l’altro ex romanista Paredes nel terzetto mediano del Psg; infine, il tridente d’attacco potrebbe vedere titolari il grande ex Di Maria, Messi che andrà al Bernabeu con una maglia diversa da quella del Barcellona e Mbappé che invece a Madrid potrebbe essere di casa nella prossima stagione.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Kroos, Modric, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinos, Nuno Mendes; Verratti, Danilo, Paredes; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino.

