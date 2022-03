Probabili formazioni Real Madrid Psg/ Quote: dubbio Kroos, tornano Hakimi e Mbappé

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG: CHI GIOCA AL BERNABEU?

Con le probabili formazioni di Real Madrid Psg pariamo ancora della grande parata di stelle nel ritorno degli ottavi di Champions League 2021-2022: alle ore 21:00 di mercoledì 9 marzo il Santiago Bernabeu sarà teatro della sfida tra le due corazzate europee, solo una delle due proseguirà la sua corsa nel torneo e si riparte dal successo transalpino firmato da Kylian Mbappé all’ultimo respiro, dopo un rigore sbagliato da Leo Messi che dei Blancos è stato “nemico” per oltre 15 anni vestendo la maglia del Barcellona, e che ora potrebbe farli fuori.

Probabili formazioni Real Madrid Psg/ Diretta tv: tante stelle in campo

Due assenze pesanti per Carlo Ancelotti, che nel suo ritorno al Real Madrid sta facendo un gran lavoro e infatti domina la Liga; per Mauricio Pochettino tantissime soluzioni, ma anche una probabilità più alta di fare qualche scelta “impopolare” o tatticamente più debole, per dirla così. Avremo però tantissimi campioni sul terreno di gioco, e allora vediamo come i due allenatori intenderanno schierarli dal primo minuto: prendiamo un po’ di tempo, aspettando che la partita cominci, per valutare in maniera più approfondita il quadro delle probabili formazioni di Real Madrid Psg.

Superlega, nuovo tentativo: "Serie A e B con 40 squadre"/ Ceferin: "Idee senza senso"

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote su Real Madrid Psg, dunque scopriamo nel dettaglio cosa abbia previsto il bookmaker per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,45 volte quanto messo sul piatto, per contro l’ipotesi del successo degli ospiti, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 2,70 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno X che identifica il pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe equivalente a 3,65 volte la giocata.

Diretta/ PSG Real Madrid (risultato finale 1-0): Mbappé all'ultimo respiro!

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Con Ferland Mendy e Casemiro squalificati e Kroos in forte dubbio, nelle probabili formazioni di Real Madrid Psg Ancelotti dovrà comunque mettere delle pezze importanti: come terzino sinistro dovrebbe giocare il sostituto naturale Marcelo, che al netto dell’età non ha certo bisogno di presentazioni, a centrocampo invece le soluzioni possibili sono almeno tre. Una è Camavinga – la più probabile – poi ci sono Dani Ceballos e Lucas Vazquez: questo in caso Kroos ce la faccia, altrimenti con Modric giocheranno verosimilmente i primi due visto che ormai Lucas Vazquez viene impiegato stabilmente come terzino. Qui ovviamente è in vantaggio Carvajal, mentre la coppia centrale a protezione di Courtois sarà formata come sempre da Eder Militao e Alaba; in attacco non dovrebbero esserci particolari sorprese, avremo ovviamente Benzema schierato nel ruolo di centravanti con Asensio che tornerà titolare sulla corsia destra e Vinicius Junior a sinistra, dalla panchina pronti soprattutto Rodrygo e Mariano Diaz visto che Eden Hazard è ormai un oggetto misterioso.

GLI 11 DI POCHETTINO

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Psg è certamente più complesso valutare le scelte di Pochettino. Per esempio: giocherà il grande ex Sergio Ramos? Lo spagnolo dovrebbe essere disponibile, ma partirebbe dalla panchina: più probabile che a giocare come titolari siano Marquinhos e Kimpembé, con Hakimi (recuperato) che avrebbe la maglia di terzino destro e Nuno Mendes che si riprenderebbe quella a sinistra. In porta il consueto dualismo dovrebbe questa volta premiare Gigio Donnarumma a scapito dell’altro grande ex Keylor Navas, ma anche questo è da vedere; così anche in mezzo, dove Idrissa Gueye contende la maglia di perno centrale a Danilo Pereira (che resta favorito) e potrebbe spuntarla per affiancare Verratti (titolare inamovibile) e Leandro Paredes, lui pure tornato ad allenarsi con il gruppo. Come Mbappé, che naturalmente sarà in attacco: il francese, decisivo nel match di andata, dovrebbe a questo punto completare un tridente da urlo con Leo Messi e Neymar. Il brasiliano partirà largo a sinistra, resta da capire chi tra gli altri due agirà da prima punta: diciamo il francese, ma poi le posizioni potranno essere scambiate.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Kroos, Camavinga, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Danilo Pereira, L. Paredes; Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Mauricio Pochettino



© RIPRODUZIONE RISERVATA