Probabili formazioni Real Madrid Tottenham/ Quote, Bale sarà titolare? (Audi Cup)

Studiando le probabili formazioni di Real Madrid Tottenham, parliamo della prima semifinale di Audi Cup 2019: le due squadre scendono in campo alle ore 18:00 di martedì 30 luglio presso l’Allianz Arena, casa del Bayern Monaco che per la sesta volta organizza questo torneo estivo a cadenza biennale. Sarà interessante scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, tra due formazioni che partono con grandi obiettivi: i blancos intanto devono riscattare la clamorosa umiliazione subita nel derby di International Champions Cup e hanno ancora qualcosa da sistemare a livello di campagna acquisti e definizione della rosa, mentre gli Spurs devono tenere fede al loro status di finalista di Champions League, e nel corso del mese di luglio li abbiamo visti battere la Juventus di misura. Andiamo dunque a valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa prima semifinale, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Real Madrid Tottenham.

QUOTE E PRONOSTICO

I blancos partono favoriti in Real Madrid Tottenham, secondo le quote stilate dall’agenzia di scommesse Snai: il valore posto sul segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,00 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre per il segno 2 che identifica il successo degli Spurs siamo a 3,00 volte la puntata. Con il segno X che identifica il pareggio la vincita sarebbe corrispondente a 3,60 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID TOTTENHAM

LE SCELTE DI ZIDANE

Per Real Madrid Tottenham, Zinedine Zidane potrebbe proporre un 4-3-3 molto simile a quello titolare per quando inizierà la stagione ufficiale: Sergio Ramos e Varane prendono posto davanti al portiere Courtois, ai lati agiranno Carvajal e Ferland Mendy, che deve vincere la concorrenza di Marcelo. Potrebbe esserci Casemiro ad agire come schermo davanti alla difesa, ma potrebbe anche essere che l’allenatore francese voglia provare Modric come perno e regista mandando Kroos da una parte e Isco dall’altra, per una mediana decisamente offensiva e con l’idea di tenere la palla e provare a palleggiare andando a cercare il sostegno degli esterni. Che potrebbero essere Bale e Eden Hazard, o magari Lucas Vazquez e Vinicius; dipende da come Zidane approccerà questa partita dal punto di vista delle intenzioni, quasi certamente comunque la prima punta sarà Benzema anche se Jovic è candidato, con l’idea di fare giocare a uno una partita e all’altro la seconda.

GLI 11 DI POCHETTINO

Come sappiamo Mauricio Pochettino ha varie opzioni dal punto di vista del modulo: noi scegliamo un 3-4-2-1 con una difesa formata dai due belgi Vertonghen e Alderweireld a stazionare insieme a Davinson Sanchez, con Gazzaniga tra i pali e due terzini che si alzano andando a giocare sulla linea dei centrocampisti. In questo senso avremmo Aurier e Danny Rose che possono garantire una bella fase di spinta; in mezzo al campo è probabile che vedremo il nuovo arrivato Ndombélé che ha bisogno di trovare la piena sintonia con il gruppo, insieme a lui potrebbe esserci Winks ma anche Moussa Sissoko e un Eriksen abbassato in mediana sono nomi validi. Il danese chiaramente può giocare anche come trequartista, dove contende la maglia a uno tra Dele Alli e Son Heung-Min; davanti a tutti ci sarà Harry Kane, questa almeno sembra essere la sensazione a bocce ferme. Come sempre, la conferma dello schieramento verrà data tra poco dal terreno di gioco.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Isco, Modric, Kroos; Bale, Benzema, E. Hazard

Allenatore: Zinedine Zidane

TOTTENHAM (3-4-2-1): Gazzaniga; Alderweireld, D. Sanchez, Vertonghen; Aurier, M. Sissoko, Ndombélé, D. Rose; Dele Alli, Eriksen; Kane

Allenatore: Mauricio Pochettino



