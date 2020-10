Probabili formazioni Real Sociedad Napoli/ Diretta tv, sarà 4-3-3? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD NAPOLI: CHI GIOCA E CON QUALE MODULO?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Real Sociedad Napoli: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo F di Europa League 2020-2021 e si gioca alla Reale Arena, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre. I partenopei sono già con l’acqua alla gola: in campionato volano e si stanno confermando una pretendente allo scudetto in una stagione senza le granitiche certezze del passato, ma in campo internazionale hanno aperto perdendo in casa contro l’Az Alkmaar, domani sera giocano sul campo di quella che sulla carta è la rivale più accreditata per vincere il girone e quindi un’altra sconfitta metterebbe Gennaro Gattuso in una posizione complicata. La Real Sociedad ha iniziato la stagione in maniera quasi impeccabile, e ha vinto anche all’esordio in Europa League: è però servito un gol negli ultimi minuti per piegare la resistenza del Rijeka. Ora vedremo come andranno le cose a Sen Sebastian: aspettando che arrivi la sera della partita proviamo ad analizzare in maniera più dettagliata la scelta da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Real Sociedad Napoli.

LE SCELTE DI ALGUACIL

Vediamo dunque le probabili formazioni di Real Sociedad Napoli: Imanol Alguacil gioca con il 4-3-3 e dovrebbe confermare in toto le scelte operate settimana scorsa. Remiro tra i pali, difesa a quattro con Elustondo e Le Normand centrali mentre i due terzini dovrebbero essere Gorosabel e il veterano Nacho Monreal. A centrocampo la stella della squadra, quel David Silva che sembrava essere ad un passo dalla Lazio prima di decidere per il ritorno nella Liga; con lui Mikel Merino che è ormai diventato un nazionale spagnolo e che potrebbe arrivare agli Europei con una maglia da titolare, in cabina di regia dovrebbe operare Zubimendi. Poi il tridente offensivo: Januzaj dovrebbe partire dalla panchina ma resta in ballottaggio aperto con Portu, sull’altro versante il capitano Oyarzabal e il centravanti che dovrebbe essere Alexander Isak, anche se Jon Bautista è stato decisivo in Croazia e potrebbe giocarsi la maglia.

I DUBBI DI GATTUSO

Buone notizie per Gattuso: in Real Sociedad Napoli ci sono Elmas e Zielinski, che sono risultati negativi al tampone per il Coronavirus. Sembra possibile che entrambi siano in campo, perché devono recuperare la condizione e potrebbero avere minuti a disposizione: il macedone dunque può agire a centrocampo in un modulo che sarebbe il 4-3-3, prima mezzala con il polacco sull’altro lato del campo e Demme che finalmente tornerebbe titolare, perché l’acquisto di Bakayoko e il cambio di schema hanno fatto male soprattutto a lui. In porta dovrebbe esserci Ospina, visto che a Benevento ha giocato Meret; Hysaj e Mario Rui i possibili terzini, in mezzo alla difesa invece può avere un’occasione Rrahmani che potrebbe essere accompagnato da Koulibaly. Detto del centrocampo, nel tridente offensivo avrà la maglia da centravanti Petagna; Lozano e Politano le soluzioni più ovvie per affiancare l’ex Spal partendo dalle corsie esterne, non è però escluso che Mertens o Lorenzo Insigne possano essere considerati per partire dal primo minuto.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Nacho Monreal; Merino, Zubimendi, David Silva; Portu, Isak, Oyarzabal. Allenatore: Imanol Alguacil

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso



