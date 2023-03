Probabili formazioni Real Sociedad Roma/ Quote: in campo tutti i titolari!

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Real Sociedad Roma ci presentano le mosse dei due allenatori in vista della partita di questa sera in Spagna: siamo naturalmente al ritorno degli ottavi di Europa League, c’è grande attesa per scoprire se i giallorossi sapranno confermare l’ottimo vantaggio acquisito settimana scorsa nel match casalingo all’andata allo stadio Olimpico, quando hanno vinto 2-0 mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti e nel proseguire un percorso internazionale che idealmente potrebbe portare la Roma al secondo trofeo consecutivo, dopo la Conference League, impresa che sarebbe leggendaria per un club mai vincente prima nelle competizioni Uefa.

In campionato invece la Roma ha perso in casa contro il Sassuolo, una gara pazza che ha impedito alla banda di José Mourinho di approfittare del crollo di quasi tutte le rivali nella corsa verso il quarto posto, che sembra una “camminata” più che una corsa; la prossima partita sarà il derby, che rivestirà una grande importanza anche per la classifica. Intanto però guai a pensare ad altro che non sia la partita all’Anoeta per proseguire il cammino finora ottimo in Europa League: tutto questo premesso per inquadrare la situazione, andiamo subito a leggere insieme le probabili formazioni di Real Sociedad Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Real Sociedad Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa spagnoli partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X per il pareggio, oppure fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora la partita in Spagna terminasse con una vittoria esterna della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD ROMA

LE SCELTE DI ALGUACIL

Imanol Alguacil affronterà le probabili formazioni di Real Sociedad Roma con il suo solito modulo 4-3-1-2: ci sarà David Silva alle spalle dei due attaccanti che potrebbero essere Sorloth e Oyarzabal, favoriti su Carlos Fernandez. A centrocampo è sicura la presenza di Mikel Merino, con lui dovrebbero agire come al solito Zubimendi e Brais Mendez, dunque sarà ancora panchina per Illarramendi. Per quanto riguarda la difesa, dovremmo avere il ritorno di Zubeldia a formare la coppia centrale insieme a Le Normand; in porta andrà chiaramente Remiro, mentre sulle due corsie la Real Sociedad, sempre senza sorprese, dovrebbe far giocare Gorosabel a destra e Diego Rico sull’altro versante.

LE MOSSE DI MOURINHO

Per le probabili formazioni di Real Sociedad Roma, ecco che José Mourinho dovrebbe presentare la formazione migliore possibile. Dunque, difesa classica con Rui Patricio in porta e poi il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibañez; sulle corsie laterali arriverà la conferma per Spinazzola naturalmente a sinistra, sull’altro lato del campo invece il favorito sembra essere Karsdorp. In mezzo, Cristante in cabina di regia: al suo fianco il favorito è Matic, che in questo momento con Wijnaldum è nettamente avanti nelle gerarchie rispetto a Mady Camara. Sulla trequarti nessun problema per Pellegrini, che torna a disposizione; con lui avremo Dybala, come prima punta il fatto che Belotti sia andato sotto i ferri toglie opzioni a Mourinho, dunque giocherà Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD ROMA: IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Diego Rico; B. Mendez, Zubimendi, Merino; David Silva; Oyarzabal, Sorloth. All. Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp. Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.











