Probabili formazioni Recanatese Giugliano/ Quote, solo conferme? (finale Serie D)

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE GIUGLIANO: CHI GIOCA LA FINALE?

Le probabili formazioni di Recanatese Giugliano ci portano a parlare della finale scudetto nel campionato di Serie D 2021-2022: si gioca a Poggibonsi alle ore 17:00 di mercoledì 15 giugno. Le due squadre sono arrivate a questo appuntamento naturalmente con la promozione in Serie C avvenuta attraverso la stagione regolare, ma poi con la poule scudetto che come sempre mette a confronto le 9 vincitrici dei gironi: entrambe le finaliste hanno poi vinto la semifinale in trasferta, bello in particolare il colpo della Recanatese che è andata a imporsi a Novara, ma anche il Giugliano chiaramente merita credito.

I campani infatti hanno vinto a Sesto San Giovanni, contro il dominante Sangiuliano City Nova: adesso chiaramente bisognerà capire quali saranno le scelte dei due allenatori, al netto di uno scudetto “ufficiale” la partita ha valore relativo e dunque potremmo anche vedere del turnover rispetto alle due gare del sabato. Proprio questo valuteremo con l’approfondimento sulle probabili formazioni di Recanatese Giugliano: facciamo immediatamente un rapido excursus sulle potenziali scelte che saranno operate dai due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, come altri bookmaker, ha previsto le quote per un pronostico su Recanatese Giugliano, la finale scudetto di Serie D. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra marchigiana vi farebbe guadagnare 2,60 volte quanto messo sul piatto, ma la favorita per il titolo è la formazione partenopea, con un segno 2 che porta in dote una vincita corrispondente a 2,45 volte la vostra giocata. L’ipotesi del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE GIUGLIANO

GLI 11 DI PAGLIARI

Tra i due allenatori avversari in Recanatese Giugliano, quello che potrebbe confermare gli 11 della semifinale è Giovanni Pagliari: secondo questa ipotesi, nel 4-2-3-1 della squadra marchigiana vedremmo ancora una difesa comandata dal portiere Urbietis, con Marafini e Pacciardi centrali davanti a lui e poi due terzini che sarebbero Meloni e Quacquarelli. A centrocampo si gioca con una linea a due, che fa filtro e impostazione: il primo compito dovrebbe essere adibito a Raparo, mentre Francis Gomez sarebbe più che altro il frangiflutti di una Recanatese che però vorrà chiaramente fare la partita senza timore. Sulla trequarti abbiamo gli uomini migliori: Sbaffo, visto anche in Serie B, ha segnato il gol decisivo a Novara e in stagione regolare ha chiuso con 23 reti e 8 assist, autentico leader della squadra. Alla sua destra avrà Minicucci, sull’altro versante invece agirà Senigagliesi che sa vedere molto bene la porta; come prima punta ci sarà Edoardo Defendi, che a 30 anni sta cercando la sua definitiva consacrazione.

LE SCELTE DI FERRARO

Giovanni Ferraro ha qualche dubbio per Recanatese Giugliano: intanto deve valutare il possibile ritorno di Gladestony, con lui disponibile a rimanere in panchina sarebbe probabilmente Abonckelet con la conferma di Ceparano a fare da regista basso e di De Rosa schierato sull’altra mezzala. In porta avremo Baietti, la linea difensiva prevede presumibilmente Biasiol e Ciro Poziello con Boccia e Gentile che agiscono sulle corsie laterali; sulla trequarti Raffaele Poziello dovrebbe a tutti gli effetti lasciare il posto a Cerone, che ha deciso la semifinale contro il City Nova ed è anche risultato il miglior marcatore del Giugliano nel corso della stagione regolare; da capire poi quali possano essere i due attaccanti che guideranno la squadra campana, dalla panchina scalpita per una maglia Kyeremateng ma i numeri messi insieme nell’annata ci dicono che Nicola Ferrari e Scaringella restano favoriti, e dunque se non ci saranno sorprese saranno ancora loro due a giocare nella finale scudetto di Serie D.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI RECANATESE GIUGLIANO

RECANATESE (4-2-3-1): Urbietis; Meloni, Marafini, Pacciardi, Quacquarelli; Raparo, F. Gomez; Minicucci, Sbaffo, Senigagliesi; E. Defendi. Allenatore: Giovanni Pagliari

GIUGLIANO (4-3-1-2): Baietti; Boccia, Biasiol, C. Poziello, Gentile; De Rosa, Ceparano, Gladestony; Cerone; N. Ferrari, Scaringella. Allenatore: Giovanno Ferraro











