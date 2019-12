Probabili formazioni Rennes Lazio/ Quote, Vavro e Jony titolari (Europa League)

Per le probabili formazioni di Rennes Lazio studiamo la partita che si gioca alle ore 18:55 di giovedì 12 dicembre, come ultima giornata nel gruppo E di Europa League 2019-2020: dentro o fuori per i biancocelesti, che devono recuperare 3 punti al Cluj e potrebbero approfittare del vantaggio nel doppio confronto per qualificarsi ai sedicesimi. Simone Inzaghi però, oltre a vincere in trasferta, deve anche sperare che i rumeni perdano in casa contro un Celtic già certo del primo posto nel girone; nonostante l’obiettivo da raggiungere è ampiamente probabile che il tecnico dei capitolini mandi in campo una formazione con le seconde linee, confermando le scelte per tutto il girone. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, aspettando il calcio d’inizio della partita e leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni di Rennes Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Rennes Lazio abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i biancocelesti partono chiaramente favoriti: vale 1,83 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la vittoria esterna, mentre per il successo dei francesi il valore della vincita corrisponderebbe a 4,00 volte la puntata. Con il segno X, che regola il pareggio, il vostro guadagno ammonterebbe a 3,60 volte la cifra che avrete deciso di giocare con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES LAZIO

GLI 11 DI STEPHAN

Già eliminato, Julien Stéphan vorrebbe comunque affrontare Rennes Lazio con il piglio di una squadra che vada a caccia della vittoria; al netto di questo le sue scelte per giovedì sera dovrebbero puntare sulle seconde linee, per dare anche a loro un’occasione per mettersi in ritmo e affrontare meglio i prossimi impegni. In porta va Mendy, mentre i due centrali difensivi nel 4-4-2 rossonero dovrebbero essere Gnagnon e Nyamsi, con Boey e Maouassa che invece agiranno sulle corsie esterne in qualità di terzini, avendo davanti a loro rispettivamente Tait e Del Castillo che saranno i laterali schierati a centrocampo. In mezzo al campo Bourigeaud e Siliki dovrebbero tenere il filo della manovra dando soprattutto una mano in fase di interdizione, davanti Niang potrebbe comunque essere confermato anche se per il momento le scelte di Stéphan sembrano vertere maggiormente su Siebatcheu e Guitane.

LE SCELTE DI INZAGHI

Turnover anche per Simone Inzaghi, che come detto gioca Rennes Lazio come le altre partite di Europa League: certo in porta questa sera dovrebbe esserci Strakosha ma in difesa, al fianco dell’insostituibile Acerbi, avremo Vavro che dovrebbe prendersi la posizione centrale nello schieramento a tre, con Bastos che invece sostituirà Luiz Felipe. In mezzo al campo dovrebbe aver recuperato Valon Berisha, una soluzione alternativa a Luis Alberto che potrebbe anche avere una maglia da titolare, mentre è praticamente certo l’utilizzo di Parolo e Cataldi a completare questa zona nevralgica del campo. A destra Manuel Lazzari dovrebbe avere la meglio su un Marusic che non è ancora al top della condizione, dall’altra parte riposo per capitan Lulic e dunque Jony avrà ancora la possibilità di giocare titolare; fuori Immobile che ha spezzato la serie di partite di Serie A con almeno un gol, la prima punta sarà Caicedo con Joaquin Correa che potrebbe giocare al suo fianco.

IL TABELLINO

RENNES (4-4-2): Mendy; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Bourigeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheu

Allenatore: Julien Stéphan

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; M. Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; J. Correa, Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi



