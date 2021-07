Probabili formazioni Repubblica Ceca Danimarca/ Diretta tv, pochi i dubbi di Silhavy

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA DANIMARCA: CHI IN CAMPO DOMANI A BAKU?

Spazio per le probabili formazioni di Repubblica Ceca Danimarca, bella sfida per i quarti di finale degli Europei 2020 che pure sarà di scena solo domani alle ore 18.00 tra le mura del Baku Olympics Stadium. Siamo ben curiosi di scoprire le mosse di Silhavy come di Hjulmand per quello che è uno dei match più incerti del tabellone della competizione continentale: alla vigilia degli Europei 2020 certo sarebbero stati in pochi a pronosticare queste due squadre in lotta per un pass per le semifinali.

Pure questo il quadro che ci troviamo davanti e per il bell’incontro di domani sera, pare che entrambi i ct abbiano le idee ben chiare su a chi affidare la maglia da titolare. Nel corso degli europei, Silhay come Hjulmand hanno ormai fissato le loro preferenze: unico gran dubbio, almeno per i danesi sarà la disponibilità di Poulsen, visto che il giocatore pochi giorni fa si è fatto male durante la rifinitura, prima del match con il Galles. La punta del Lipsia si è ripresa, ma solo all’ultimo Hjulmand deciderà se schierarla o meno. Andiamo dunque ad esaminare da vicino le scelte dei ct per le probabili formazioni di Repubblica Ceca Danimarca.

REPUBBLICA CECA DANIMARCA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo subito che domani la diretta tv di Repubblica Ceca Danimarca sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: nello specifico il quarto di finale degli Europei 2020 verrà trasmesso su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder). Garantita dunque la diretta streaming video del match tramite il servizio Sky Go, pure riservato nuovamente solo agli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA DANIMARCA

LE MOSSE DI SILHAVY

Per le probabili formazioni di Repubblica Ceca Danimarca, Silhavy non rinuncerà al classico 4-2-3-1 che abbiamo visto fino ad ora: ecco che allora toccherà ancora a Vaclik occupare lo specchio dal titolare, mentre davanti al numero 1 (recentemente accostato al Napoli) avremo Kalas e Celustka, con Coufal e e uno tra Boril e Kaderabek sull’esterno dello schieramento. A centrocampo dovrebbe mancare ancora Darida, fermato da un acciacco: pronti Holes e Soucek, con lo scaligero Barak schierato dal primo minuto sulla linea della trequarti. A completare lo schieramento domani sera avremo poi Masopust e Jankto sull’esterno (ma attenzione a Sevcik): Schick, dopo anche il gol all’Olanda sarà la prima punta confermata.

LE SCELTE DI HJULMAND

Classico 3-4-3 di partenza invece per Kasper Hjulmand, che a parte il nodo Poulsen di cui abbiamo accennato prima, pare abbastanza sicuro delle proprie scelte, alla vigilia del match per i quarti di finale di Euro2020. Domani dunque sarà sempre Schmeichel a coprire lo spazio tra i pali e davanti al numero 1 non potrà mancare il milanista Kjaer, con Christensen e Vestegaard. Per il centrocampo poi dovrebbe esserci la conferma di Delanaey e Hojbjerg al centro, mentre sull’esterno sia Stryger Larsen che Maehle potrebbero rischiare il ballottaggi con Norgaard e Jensen. In avanti, se il bomber del Lipsia non dovesse farcela, dovremmo vedere titolare Dolberg (specie dopo la doppietta segnata al Galles), con Braithwaite e il doriano Damsgaard sull’esterno del tridente: dalla panchina pure rimangono a disposizione i giocatori della Serie A Skov Olsen e Cornelius.

IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Jankto; Schick. All. Silhavy

DANIMARCA (3-4-3): K. Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damgsaard, Dolberg, Braithwaite. All. Hjulmand



