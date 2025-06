PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA GERMANIA U21: SFIDA DI QUALITÀ!

Le probabili formazioni Repubblica Ceca Germania U21 ci conducono a parlare di una partita molto interessante, che si gioca domenica 15 giugno nella seconda giornata degli Europei Under 21 2025, una sfida tra l’altro non nuova in questo contesto, basti pensare che negli ultimi dieci anni si tratta già del terzo incrocio.

Probabili formazioni Finlandia Ucraina U21/ Moduli diversi a confronto! (Europei 2025, oggi 15 giugno)

Di conseguenza ci sarà tanta carne al fuoco, sicuramente per una Germania che due anni fa difendeva il titolo ma incredibilmente era stata eliminata al primo turno, perdendo anche contro la Repubblica Ceca che ritrova questa sera nel tentativo di vendicarsi.

A proposito della nazionale mitteleuropea possiamo dire che i presupposti per fare bene ci sono, certamente questo gruppo non parte con propositi di titolo ma può sicuramente arrivare ai quarti di finale e poi rappresentare una sorta di mina vagante e una minaccia per tante avversarie.

Probabili formazioni Olanda Danimarca U21/ Tanti giocatori da osservare! (Europei 2025, oggi 15 giugno)

Vedremo se sarà così, nel frattempo come sempre dobbiamo fare la nostra carrellata sulle scelte che saranno operate dai due CT, nell’attesa che la partita prenda il via andiamo allora a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni Repubblica Ceca Germania U21.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA GERMANIA 21

LE IPOTESI DI SUCHOPAREK

Scende in campo con un 4-2-3-1 il CT Jan Suchoparek, nelle probabili formazioni Repubblica Ceca Germania U21 ancora qualche dubbio come la presenza di Fila, che negli ultimi sei mesi ha giocato con il Venezia e che dovrebbe partire alle spalle di Sejk, favorito per fare il centravanti con il supporto di una linea di trequarti che potrebbe prevedere Danek come esterno destro e Suchomel a sinistra, mentre la zona in mezzo potrebbe essere presidiata da Karabec o Visinsky così da avere un calciatore maggiormente offensivo ad agire tra le linee.

Probabili formazioni Inghilterra Slovenia U21/ Leoni con tante soluzioni! (Europei 2025, oggi 15 giugno)

Se fosse così, il posto di centrocampista a protezione della difesa se lo prenderebbe Langhamer, che a volte è stato impiegato appunto in posizione più avanzata; a fare coppia con lui c’è Kricfalusi, che in ogni caso dovrebbe essere confermato. Così anche i due centrali difensivi, che saranno il capitano Prebsl e Paluska; curiosamente, Prebsl è un centrale di centrocampo e Kricfalusi un difensore ma i due possono scambiarsi la mattonella. Kozeluh sarebbe il terzino destro, a sinistra invece può giocare Hadas che si adatterebbe visto che solitamente opera sull’altro versante del campo.

GLI 11 DI DI SALVO

Per Antonio Di Salvo il modulo nelle probabili formazioni Repubblica Ceca Germania U21 è speculare, ci sono ancora delle scelte da operare ma sembra tutto fatto almeno in difesa, con Rosenfelder e Arrey-Mbi al centro dello schieramento, Atubolu come portiere e Nathaniel Brown che fa il terzino destro, dall’altra parte il favorito dovrebbe essere Baum anche perché sostanzialmente è l’unico laterale basso convocato, in alternativa dunque si dovrebbe adattare qualche centrale o abbassare un laterale che di solito va a giocare più alto sul campo.

A Reitz e Martel è affidato il compito di orchestrare la manovra piazzandosi davanti alla difesa; la qualità della Germania si vede in particolar modo davanti, con Knauff e Nebel che giocano come esterni sulla trequarti e Gruda che sembra essere favorito per agire come giocatore centrale tra le linee. Come alternativa Woltemade, che è una seconda punta, può arretrare il suo raggio d’azione e lasciare a Weiper il compito di stare davanti a tutti, come attaccante la Germania ha convocato anche Nicolò Tresoldi che è nato a Cagliari ma si è trasferito presto in Germania, scegliendo questa nazionalità sportiva.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA GERMANIA 21: IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA U21 (4-2-3-1): Borek; Kozeluh, Prebsl, Paluska, Hadas; Langhamer, Kricfalusi; Danek, Visinsky, Suchomel; Sejk. Allenatore: Jan Suchoparek

GERMANIA U21 (4-2-3-1): Atubolu; Baum, Rosenfelder, Arrey-Mbi, N. Brown; Reitz, Martel; Knauff, Gruda, Nebel; Woltemade. Allenatore: Antonio Di Salvo