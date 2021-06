Probabili formazioni Repubblica Ceca Inghilterra/ Quote: dubbi inglesi

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca Inghilterra ci accompagneranno verso questa importante partita in programma stasera a Wembley per la terza e ultima giornata del girone D degli Europei 2020. Repubblica Ceca e Inghilterra arrivano da un doppio pareggio nello scorso turno: buona notizia per i cechi che hanno fermato la Croazia dopo il debutto vincente contro la Scozia, meno per gli inglesi che sono stati fermati proprio dalla Scozia.

Le due formazioni di Silhavy e Southgate sono appaiate a quota 4 punti in classifica, la qualificazione dovrebbe essere vicina ma l’Inghilterra deve vincere per prendersi il primo posto che sarebbe clamoroso mancare in un girone piuttosto facile e giocato tutto in casa. Tutto questo premesso, adesso naturalmente andiamo a scoprire le notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Repubblica Ceca Inghilterra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Repubblica Ceca Inghilterra. L’agenzia di scommesse Snai ritiene che sia favorita in questa partita l’Inghilterra, padrona di casa ma formalmente in trasferta: possiamo infatti notare che il segno 2 è quotato a 1,60, mentre poi si sale di parecchio già in caso di segno X per il pareggio (3,55) e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso invece di vittoria “casalinga” della Repubblica Ceca.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA INGHILTERRA

LE SCELTE DI SILHAVY

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca Inghilterra sono caratterizzate per Jaroslav Silhavy dalle condizioni di salute del bomber ceco Schick, che dopo essersi fratturato il naso contro la Croazia, è ora in dubbio per la sfida contro l’Inghilterra. Se non dovesse farcela, ad agire da prima punta sarà uno fra Hlozek, Vydra e Pekhart, ma la speranza è quella di schierare l’ex Sampdoria e Roma, già autore di tre gol a Euro 2020. Alle spalle del centravanti, chiunque egli sia, nel modulo 4-2-3-1 ceco sulla trequarti giocheranno Masopust, Soucek e Jankto. In mediana è aperto il ballottaggio fra Kral e Holes per affiancare Darida. In difesa, davanti al portiere Vaclik, la coppia centrale sarà composta da Kalas e Celutska, con Coufal terzino destro e Boril sulla fascia sinistra.

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Gareth Southgate ha invece diversi dubbi per le probabili formazioni di Repubblica Ceca Inghilterra, che sarà decisiva per la qualificazione agli ottavi. Fra i pali sarà confermato Pickford e davanti a lui Stones e Mings dovrebbero formare la coppia centrale, semmai in difesa i due terzini Walker e Trippier sono insidiati da James e Shaw. A centrocampo il ballottaggio principale è quello fra Phillips e Grealish per il ruolo di mezzala destra, con Rice in cabina di regia e Mount mezzala sinistra che dovrebbero invece essere certi del posto. Il giocatore dell’Aston Villa potrebbe però anche essere avanzato, in questo caso a discapito di Foden, che comunque stasera dovrebbe essere l’ala destra titolare per l’Inghilterra. Completeranno il tridente offensivo il centravanti Kane e Sterling in qualità di esterno sinistro.

IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick. All. Silhavy.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling. All. Southgate.



