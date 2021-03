Probabili formazioni Repubblica Ceca Italia U21/ Quote: dubbi per Nicolato

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA U21: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca Italia U21 ci fanno avvicinare alla partita che si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18.00 a Celje. Siamo a marzo ma si tratta già della fase finale degli Europei Under 21 di quest’anno, che è stata suddivisa tra gironi (adesso) ed eliminazione diretta (fine maggio-inizio giugno) a causa della presenza in questo 2021 anche degli Europei dei grandi. Dopo la delusione di due anni fa, quando giocando in casa non avevamo superato la fase a gironi, adesso eccoci all’inseguimento di un posto almeno fra le prime due di questo gruppo che comprende anche la Spagna e i padroni di casa della Slovenia. Iniziare bene varrebbe già un’ipoteca sulla qualificazione tra le prime due del girone B, ma naturalmente pure la Repubblica Ceca cercherà di fare il possibile per rovesciare le gerarchie di un gruppo che vede gli azzurrini e la Roja in prima fila. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni di Repubblica Ceca Italia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Ricoridamo nel frattempo anche il pronostico per Repubblica Ceca Italia U21 dell’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria ceca è quotato a 4,25 volte la somma puntata, contro il valore di 1,80 volte la posta che accompagna il segno 2 per il successo degli azzurrini, che sono dunque favoriti. Il pareggio, come sempre indicato dal segno X, porta infine in dote una vincita che ammonta a 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA U21

LE MOSSE DI KREJCI

Karel Krejci, c.t. della Under 21 ceca, dovrebbe proporre per le probabili formazioni di Repubblica Ceca Italia U21 a Celje i suoi ragazzi schierati secondo il modulo 3-4-1-2 e questi possibili interpreti dal primo minuto: Jedlicka tra i pali; difesa a tre composta da Plechaty, Krejci e Fukala; a centrocampo invece i quattro titolari della Repubblica Ceca Under 21 potrebbero essere Holik, Havelka, Janosek e Vanicek; infine nel reparto offensivo potremmo vedere in azione Bucha nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti, che dovrebbero essere Lingr e Sasinka.

LE SCELTE DI NICOLATO

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca Italia U21 dovrebbero riservarci un modulo 4-3-3 per il c.t. Paolo Nicolato, che potrebbe schierare la sua Nazionale con questo assetto, ma ancora vari dubbi circa gli interpreti. In porta è ballottaggio Carnesecchi-Plizzari con il primo che appare favorito; in mezzo alla difesa dovrebbero agire Gabbia e Lovato con Bellanova che però spera ancora nel posto, Delprato agirà come terzino destro mentre sull’altro versante avremo Marchizza, con le alternative Ranieri e Zappa prontoi a dare il loro contributo. In mezzo al campo abbiamo tanta qualità, a cominciare da Tonali; con lui ci potrebbero essere Frattesi e Rovella, ma i due interni dello Spezia Maggiore e Pobega sono altri validissimi candidati per i posti da titolari. Nel reparto offensivo sembra già tutto scritto con l’assenza di Pinamonti a risolvere ogni possibile dubbio; i titolari infatti saranno Cutrone, Raspadori e Scamacca, con il dubbio semmai su chi fra loro sarà la prima punta.

IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2): Jedlicka; Plechaty, Krejci, Fukala; Holik, Havelka, Janosek, Vanicek; Bucha; Lingr, Sasinka. All. Krejci.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Lovato, Marchizza; Maggiore, Tonali, Rovella; Raspadori, Cutrone, Scamacca. All. Nicolato.



