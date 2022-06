Probabili formazioni Repubblica Ceca Spagna/ Quote: Morata titolare?

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA SPAGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca Spagna ci accompagnano verso la partita che questa sera sarà valida per la seconda giornata del girone 2 della Lega A della nuova edizione della Nations League. Riflettori puntati sui padroni di casa, perché la Repubblica Ceca ha debuttato con una vittoria contro la Svizzera giovedì e di conseguenza è da sola al primo posto in classifica. Certo, l’ostacolo di questa sera sarà certamente più impegnativo, ma con un altro successo i cechi sarebbero autorizzati a sognare in grande…

Probabili formazioni Portogallo Svizzera/ Quote: Leao possibile titolare

La Spagna invece ha cominciato la Nations League con un pareggio casalingo contro il Portogallo: niente di male, ma adesso serve una vittoria per non complicare il cammino verso le Final Four, che naturalmente saranno l’obiettivo della Spagna in questa edizione della Nations League, dopo la finale della scorsa. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire qualche notizia in più circa le probabili formazioni di Repubblica Ceca Spagna.

DIRETTA/ Turchia Far Oer (risultato finale 4-0) video tv: Demiral cala il poker!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Repubblica Ceca Spagna secondo l’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse la Repubblica Ceca.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA SPAGNA

LE MOSSE DI SILHAVY

Parlando delle probabili formazioni di Repubblica Ceca Spagna, osserviamo che il commissario tecnico lceco Jaroslav Šilhavý dovrebbe scegliere un modulo 3-4-2-1 con questi possibili titolari: Vaclik in porta; davanti a lui la difesa a tre uomini con Krejci e Zima, Brabec da destra a sinistra; per il quartetto di centrocampo ipotizziamo Coufal, Soucek, Sadilek e Zeleny in campo dal primo minuto; infine ecco che in attacco dovrebbe trovare posto l’ex ”italiano” Jankto insieme a Kuchta e Hlozek.

DIRETTA/ Italia Germania (risultato finale 1-1): Azzurri, finalmente passi avanti

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

La replica della Nazionale delle Furie Rosse guidata dal commissario tecnico Luis Enrique potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-3 per le probabili formazioni di Repubblica Ceca Spagna: Unai Simon in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Carvajal, Diego Llorente, Pau Torres e l’esperto Jordi Alba; a centrocampo ecco da destra a sinistra il trio composto da Gavi, Rodri e Koke; nel reparto offensivo invece ipotizziamo Ferran Torres, lo juventino Morata come centravanti ed infine Sarabia.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA SPAGNA

REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Vaclik; Krejci, Zima, Brabec; Coufal, Soucek, Sadilek, Zeleny; Jankto, Kuchta, Hlozek. All. Šilhavý.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, D. Llorente, P. Torres, Alba; Gavi, Rodri, Koke; F. Torres, Morata, Sarabia. All. Luis Enrique.











© RIPRODUZIONE RISERVATA