Probabili formazioni RFS Fiorentina/ Diretta tv, Italiano ha ancora qualche dubbio

PROBABILI FORMAZIONI RFS FIORENTINA: CHI GIOCA ALL’ARKADIJA?

Le probabili formazioni di RFS Fiorentina ci portano a parlare della partita che si gioca alle ore 16:30 (italiane) di giovedì 3 novembre: all’Arkadija di Riga si chiude il gruppo A di Conference League 2022-2023. Grazie a tre vittorie consecutive, l’ultima arrivata contro il Basaksehir, i viola sono riusciti a superare il girone con una giornata di anticipo: sarà dunque un match senza troppi affanni quello in Lettonia, anche se naturalmente Vincenzo Italiano eviterebbe volentieri di dover giocare i playoff (anche perché saranno contro una “retrocessa” dall’Europa League) e dunque proverà a prendersi un ulteriore successo.

Diretta/ Spezia Fiorentina (risultato finale 1-2): Cabral la decide al 90' minuto!

Che però potrebbe non bastare: il Basaksehir ha gli stessi punti della Fiorentina e quindi battendo in casa gli Hearts sarebbe comunque primo in classifica, i viola non sono pertanto padroni del loro destino e vorranno anche prepararsi al meglio al campionato, dove sono ripartiti con una vittoria a La Spezia maturata nel finale. Vedremo dunque cosa succederà in campo, per il momento dobbiamo aspettare che arrivi giovedì sera per assistere alla partita e quindi prendiamoci del tempo per fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di RFS Fiorentina.

Diretta/ Bologna Fiorentina Primavera (risultato finale 0-3): grande trionfo viola!

DIRETTA RFS FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di RFS Fiorentina non sarà in chiaro, non essendo questa la partita scelta per venire trasmessa su Tv8 nel giovedì delle coppe europee: di conseguenza l’unico appuntamento possibile sarà sui canali della televisione satellitare, riservata in questo caso agli abbonati, così come per le altre partite di Europa League e Conference League. Qui la diretta streaming video, ormai lo sappiamo, sarà garantita a tutti i clienti senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Fiorentina Basaksehir (risultato finale 2-1): Ikoné manca il tris

PROBABILI FORMAZIONI RFS FIORENTINA

GLI 11 DI MOROZS

Per RFS Fiorentina Viktors Morozs, allenatore dei lettoni, potrebbe confermare gran parte del 4-2-3-1 che ha perso a Tynecastle: non ci sarà lo squalificato Jagodinskis, dunque al centro della difesa spazio a Dubra o Maksimenko per fare coppia con Lipuscek, mentre sugli esterni bassi dovrebbero nuovamente operare Sorokins e Mares con il portiere che sarà Steinbors. La cerniera in mezzo al campo dovrebbe essere formata da Jatta e Panic, con Tomislav Saric e Zjuzins che rappresentano le prime alternative e corrono per una maglia dal primo minuto; avremo poi la linea di trequarti con Friesenbichler che opererà in posizione centrale, sulla destra capitan Simkovic dovrebbe essere confermato e così anche Deocleciano che invece partirà largo a sinistra. Come prima punta il ballottaggio è quello tra Andrej Ilic e Rakels, il primo per il momento sembra poter essere favorito.

LE SCELTE DI ITALIANO

È sempre un rebus definire le scelte di Italiano: in RFS Fiorentina il tecnico della Viola tornerà a schierare Gollini come portiere, davanti a lui a riposare potrebbe essere Milenkovic e dunque avremmo la coppia centrale con Martinez Quarta e Igor, poi verosimilmente cambieranno anche i terzini perché a destra opererà Venuti con Terzic schierato sull’altro versante del campo. In mezzo invece una maglia da regista potrebbe averla Mandragora; andrebbe in panchina Sofyan Amrabat, come mezzali è possibile che a giocare siano Maleh, che dovrebbe aver smaltito l’infortunio, e uno tra Bonaventura e Barak con l’ex di Udinese e Verona che potrebbe essere favorito. Nel tridente, maglia da titolare per Arthur Cabral che ha deciso la partita del Picco contro lo Spezia; ai suoi lati Saponara dovrebbe avere il posto partendo dalla sinistra, poi il ballottaggio sarà tra Ikoné e Kouamé con Riccardo Sottil, lui pure recuperato, che scalpita.

PROBABILI FORMAZIONI RFS FIORENTINA: IL TABELLINO

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Maksimenko, Lipuscek, Mares; Jatta, Panic; Simkovic, Friesenbichler, Deocleciano; A. Ilic. Allenatore: Viktors Morozs

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh, Mandragora, Barak; Ikoné, A. Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano











© RIPRODUZIONE RISERVATA