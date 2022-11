Probabili formazioni RFS Fiorentina/ Quote, Cabral sarà il centravanti?

PROBABILI FORMAZIONI RFS FIORENTINA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di RFS Fiorentina introduciamo la partita di oggi pomeriggio a Riga, dove si chiude il girone A di Conference League per i viola. Grazie a tre vittorie consecutive, compresa quella contro il Basaksehir, la Fiorentina è già riuscita a superare il girone con una giornata di anticipo. In Lettonia tuttavia Vincenzo Italiano vorrà vincere, sperando in buone notizie dai turchi, perché con il primo posto eviterebbe di giocare i playoff contro una “retrocessa” dall’Europa League e la Fiorentina otterrebbe immediatamente un posto negli ottavi di finale di Conference League.

Ricordiamo che il Basaksehir ha gli stessi punti della Fiorentina e il vantaggio negli scontri diretti, quindi battendo in casa gli Hearts sarebbe comunque primo in classifica. La Fiorentina ha comunque bisogno di una vittoria, per cancellare il ricordo del clamoroso pareggio al Franchi contro i lettoni e per prepararsi al meglio al campionato, dove i viola sono ripartiti con una vittoria a La Spezia maturata nel finale. Vedremo dunque cosa succederà in campo, nel frattempo proviamo ad analizzare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di RFS Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico per RFS Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I viola partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,32, mentre poi si sale a quota 5,00 sul pareggio in caso di segno X e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovessero vincere i padroni di casa.

PROBABILI FORMAZIONI RFS FIORENTINA

LE MOSSE DI MOROZS

Per le probabili formazioni di RFS Fiorentina l’allenatore dei lettoni Viktors Morozs potrebbe confermare il modulo 4-2-3-1: non ci sarà lo squalificato Jagodinskis, dunque al centro della difesa spazio a Dubra o Maksimenko per fare coppia con Lipuscek, mentre come terzini dovrebbero operare Sorokins e Mares e il portiere sarà Steinbors. La cerniera in mezzo al campo dovrebbe essere formata da Jatta e Panic, con Saric e Zjuzins prime alternative; avremo poi la linea di trequarti con Friesenbichler in posizione centrale, sulla destra capitan Simkovic dovrebbe essere confermato e così anche Deocleciano che invece sarà l’ala sinistra. Come prima punta il ballottaggio è quello tra Ilic e Rakels, il primo sembra essere favorito.

LE SCELTE DI ITALIANO

Vincenzo Italiano nelle probabili formazioni di RFS Fiorentina tornerà a schierare Gollini come portiere, davanti a lui a riposare potrebbe essere Milenkovic e dunque avremmo la coppia centrale con Martinez Quarta e Igor, poi dovrebbero cambiare anche i terzini perché a destra opererà Venuti mentre a sinistra dovremmo vedere Terzic. In mezzo invece una maglia da regista potrebbe averla Mandragora; andrebbe in panchina Amrabat, mentre come mezzali è possibile che giochino Maleh, che dovrebbe aver smaltito l’infortunio, e uno tra Bonaventura e Barak con l’ex Udinese e Verona favorito. Nel tridente, maglia da titolare per Arthur Cabral che ha deciso la partita contro lo Spezia; ai suoi lati Saponara dovrebbe avere il posto di ala sinistra, mentre a destra il ballottaggio sarà tra Ikoné e Kouamé, ma spera anche Sottil.

PROBABILI FORMAZIONI RFS FIORENTINA: IL TABELLINO

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Maksimenko, Lipuscek, Mares; Jatta, Panic; Simkovic, Friesenbichler, Deocleciano; A. Ilic. All. Morozs.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh, Mandragora, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano.











