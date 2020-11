Probabili formazioni Rijeka Napoli/ Diretta tv: Petagna prima punta? (Europa League)

Analizziamo le probabili formazioni di Rijeka Napoli per introdurci a una partita che sarebbe fondamentale vincere per i partenopei di Gennaro Gattuso. Domani il terzo giovedì consecutivo di Europa League porterà in campo il Napoli alle ore 18.55 a Fiume, in Croazia, contro i padroni di casa del Rijeka che sono il fanalino di coda del girone F avendo perso entrambe le partite precedenti. Il Napoli di contro con la vittoria sul campo della Real Sociedad ha rimediato allo scivolone iniziale contro l’AZ Alkmaar, ma ora non può permettersi passi falsi contro una formazione certamente sulla carta inferiore, a maggior ragione perché già domenica in campionato è arrivata una sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Urge dunque tornare alla vittoria, anche per avvicinare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Tutto questo considerato, ecco perché è davvero molto interessante analizzare le probabili formazioni di Rijeka Napoli alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE RIJEKA NAPOLI

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Rijeka Napoli domani sera sarà garantita in esclusiva sui canali sportivi di Sky per i propri abbonati, i quali di conseguenza avranno a disposizione per seguire la partita di Europa League anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA NAPOLI

LE SCELTE DI ROZMAN

Nelle probabili formazioni di Rijeka Napoli, per quanto riguarda i padroni di casa va tenuto conto che per i croati questa è già l’ultima spiaggia, ma sono pure consapevoli di dover affrontare una squadra tecnicamente ben superiore a loro. Prudenza dunque da parte dell’allenatore sloveno Simon Rozman, che dovrebbe schierare la compagine croata con un attento modulo 5-3-2: in porta Nevistic protetto da una folta linea difensiva a cinque uomini che potrebbe vedere in campo dal primo minuto Galesic, Galovic, Escovac, Stefuli e Tomecak; nel terzetto di centrocampo invece i tre uomini titolari per il Rijeka potrebbero essere Cerin, Loncar e Pavicic, infine in attacco ci aspettiamo il tandem formato da Kulenovic (autore dell’unico gol del Rijeka nelle prime due giornate) e Andrijasevic.

LE MOSSE DI GATTUSO

Turnover ma con misura per Gennaro Gattuso nelle probabili formazioni di Rijeka Napoli dal momento che, come abbiamo già visto, il Napoli non può permettersi di lasciare altri punti per strada contro la ‘Cenerentola’ del girone. Le novità dunque saranno limitate: al centro dell’attacco ad esempio ecco Petagna, anche perché Osimhen è squalificato dopo l’espulsione in Spagna, mentre alle spalle del centravanti potrebbero agire sulla trequarti Politano che è stato il match-winner in Spagna, Mertens e Lozano. In mediana ci potrebbe essere spazio per Demme, che finora sta giocando soprattutto in Europa League, magari affiancato da Bakayoko che sta invece trovando sempre più spazio nelle gerarchie di Gattuso. Infine in difesa rimettiamo titolari Meret in porta e Mario Rui terzino sinistro, nella loro tradizionale alternanza con Ospina e Hysaj, ma per il resto l’attenzione va tenuta alta e dunque si potrebbe puntare su Di Lorenzo a destra più i centrali Manolas e Koulibaly.

IL TABELLINO

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Galesic, Galovic, Escovac, Stefuli, Tomecak; Cerin, Loncar, Pavicic; Kulenovic, Andrijasevic. All. Rozman.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. All. Gattuso.



