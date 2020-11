Probabili formazioni Rijeka Napoli/ Quote, piccolo turnover per Gattuso?

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA NAPOLI: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Siamo veramente impazienti di conoscere le mosse di Rozman come di Gattuso per le probabili formazioni di Rijeka Napoli, sfida valida nella terza giornata del F di Europa League e in programma questa sera alle ore 18,55 tra le mura del Stadion HNK di Rijeka. La sfida infatti si annuncia decisiva, specie per la compagine di casa, davvero ormai all’ultima spiaggia: i croati infatti, dopo due KO sono all’ultimo gradino della classifica e devono sperare nel miracolo casalingo se vorranno dare seguito alla loro avventura in coppa. Non ha di questi problemi il Napoli di Gattuso, che pure dopo il KO rimediato contro l’Az Alkmaar non può assolutamente abbassare la guardia, pur consapevole che la formazione di casa sarà in campo a ranghi ridotti, visto che negli ultimi giorni diversi giocatori sono risultati positivi al coronavirus. Quella di questa sera sarà allora sfida ben interessante: andiamo a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Rijeka Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur consapevoli che i croati sanno essere rivali veramente ostici, pure per il pronostico della sfida di Europa League non facciamo fatica a consegnare agli azzurri il favore al successo. La Snai nell’1×2 della partita ha segnato a 1.21 il successo in trasferta del Napoli, contro il più elevato 13.00 fissato per la vittoria del Rijeka: il pari vale la quota di 6.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA NAPOLI

LE MOSSE DI ROZMAN

Per le probabili formazioni di Rijeka Napoli, Rozman deve affidarsi solo ai suoi titolari più in forma: quella di questa sera è sfida davvero troppo importante per la sorte dei croati in coppa. Fissato allora il consolidato 5-3-2 (modulo visto anche contro l’Az Alkmaar pochi giorni fa), ecco che qui vedremo allora dal primo minuto Nevistic tra i pali: di fronte un’ampia difesa con Galovic, Escovac e Stefuli al centro e il duo con Galesic e Tomecak ai alti, in cabina di regia vi sarà spazio per Loncar dal primo minuto mentre toccherà a Pavivic e Cerin agire al suo fianco. I. Avanti confermato dal primo minuto Kulenovic, unico in gol contro gli Oranje nel turno precedente di coppa: al suo fianco sarà spazio per Adrijasevic.

LE SCELTE DI GATTUSO

Per la sfida in terra Croata, Gattuso potrebbe osare un certo grado di turnover per fissare le probabili formazioni di Rijeka e Napoli: pure qui non mancheranno alcuni punti fermi dello schieramento azzurro solito. Fissato il 4-2-3-1, pure qui non sarà spazio per Osimhen, fermo per squalifica: vedremo allora Petagna come prima punta, seguito sull’esterno da Lozano e Politano, mentre toccherà a Dries Mertens il ruolo sulla tre quarti. Nella mediana possibili diversi ballottaggi: pure a poche ore dal big match dovrebbero essere Demme e Bakayoko le prime scelte del tecnico, con il numero 5 riconfermato dal primo minuto pur dopo la sfida di campionato col Sassuolo. In difesa ecco pronto Meret: toccherà a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui agire da titolari nel reparto, pur con diverse soluzioni, altrettanto valide, a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Galesic, Galovic, Escovac, Stefuli, Tomecak; Cerin, Loncar, Pavicic; Kulenovic, Andrijasevic. All. Rozman.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. All. Gattuso.



