Probabili formazioni Rio Ave Milan/ Diretta tv: è sempre allarme in difesa per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI RIO AVE MILAN: SENZA IBRA E REBIC!

Solo domani alle ore 21.00 e tra le mura dello stadio di Vila do Conde, si accenderà la sfida valida per i play off di Europa League tra il Rio Ave e il Milan: vediamone dunque le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mario Silva come di Stefano Pioli, tenuto pur conto che in vista di questo match decisivo, che mette in palio un solo pass per la fase a gironi della seconda manifestazione UEFA, entrambi gli allenatori paiono avere le mani legate. Dopotutto il tecnico dei portoghesi non potrà correre alcun rischio: ben conscio di aver superato il Benfica (dove ben sette erano gli assenti perchè positivi al Coronavirus) solo per un soffio, ecco che per fronteggiare un gigante come il Diavolo dovrà affidarsi solo ai suoi titolari. Non approfitterà di alcun turnover anche Pioli, ma non già perchè teme l’avversario, ma perché le tante assenze annunciate, in attacco come soprattutto in difesa, non gli permetteranno di concedere riposo ai propri giocatori, pur di ritorno da una convincente partita contro il Crotone, nella seconda giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida di Europa League andiamo ad esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Rio Ave Milan.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito che domani sera alle ore 21.00 diretta tv di Rio Ave Milan sarà trasmessa in esclusiva sull’app DAZN: l’appuntamento con lo spareggio di Europa League sarà dunque riservato agli abbonati di questa piattaforma, che potranno seguire la partita in diretta streaming video accedendovi con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere disponibile la visione sul canale DAZN1 al numero 209 del decoder, soluzioni aperta anche ai clienti Sky da almeno tre anni.

LE PROBABILI FORMAZIONI RIO AVE MILAN

LE MOSSE DI MARIO SILVA

Per affrontare i rossoneri (prima squadra italiana nella storia del club lusitano), ecco che il tecnico Mario Silva dovrebbe confermare dal primo minuto gran parte dell’11 che ha trovato un’insperata qualificazione contro il Besiktas solo pochi giorni fa. Per le probabili formazioni di Rio Ave Milan, ecco che allora dovrebbe esserci spazio per il 4-2-3-1, dove dal primo minuto sarà Kieszek a coprire lo spazio tra i pali, mentre in difesa non dovrebbero mancare Reise de Lima, Santos, Borevkovic e Pinto. Nella mediana ecco poi il punto di riferimento dello spogliatoio portoghese, ovvero il capitano Tarantini, messo in coppia dal primo minuto con Filipe: Gerlades si collocherà sulla trequarti. Anche in attacco poi le maglie paiono già consegnate: ecco Moreira prima punta, affiancato da Piazon e Manè, benché pure dalla panchina scalpiti Diego Lopes.

LE SCELTE DI PIOLI

Sono invece scelte in gran parte obbligate quelle di Stefano Pioli per le probabili formazioni di Rio Ave Milan, visto che il tecnico conta ancora una volta parecchi assenti. Questo già in difesa, dove mancheranno Musacchio, Conti e Romagnoli: senza i tre ecco che si va verso una nuova partita da titolare per Gabbia e Kjaer, come per il duo adibito sull’esterno del reparto e composto da Theo Hernandez e Calabria. Per la mediana sarà dunque riconferma per Kessie e Bennacer, con il numero 4 che molto probabilmente darà il cambio con Tonali solo nella ripresa, cosicché il regista ex Brescia posa mettere altri minuti preziosi nelle gambe: Calhanoglu sarà titolare invece sulla tre quarti. Anche per quanto riguarda l’attacco le cose per Pioli non sono semplici: Ante Rebic è squalificato (oltre che infortunato), Ibrahimovic è in isolamento e Paquetà è stato da poco ceduto al Lione. E’ dunque assai probabile che domani sera il tecnico dei rossoneri possa giocare schierando dal primo minuto Castillejo e Saelemaekers in supporto della prima punta Colombo, ma occhio a Brahim Diaz, che scalpita dalla panchina, specie dopo il bel gol segnato contro il Crotone pochi giorni fa.

IL TABELLINO

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira. All. Mario Silva

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Castillejo; Colombo. All. Stefano Pioli



