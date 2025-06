Probabili formazioni River Plate Urawa Reds: le scelte di Gallardo e Skorza verso la partita valida per il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE URAWA REDS: FILOSOFIE DIVERSE!

Andiamo a parlare delle probabili formazioni River Plate Urawa Reds, una partita che alle ore 21:00 di martedì 17 giugno si gioca nel girone E del Mondiale per Club 2025: siamo nel gruppo dell’Inter, e dunque questo match va chiaramente analizzato con attenzione.

Il River Plate è una delle squadre storiche del calcio mondiale, arrivato a questa competizione per essere la prima squadra eleggibile nella CONCACAF tra quelle che non hanno vinto ultimamente la Copa Libertadores, ma resta ovviamente una realtà che ha tantissimi successi e aveva aperto un bellissimo ciclo soprattutto con Marcelo Gallardo.

Gli Urawa Reds sono invece espressione di un calcio giapponese che, dopo la crescita esponenziale di fine anni Novanta, in realtà non è riuscito a fare il grande salto di qualità pur mantenendo un livello costante e accettabile; campioni d’Asia nel 2022, i Reds proveranno ora a prendersi un bel risultato e cioè la qualificazione ai quarti del Mondiale per Club 2025.

Noi ora andiamo a studiare nel dettaglio le probabili formazioni River Plate Urawa Reds, provando a ipotizzare quali calciatori potrebbero essere schierati in campo a Seattle nell’esordio di questa manifestazione.

PRONOSTICO E QUOTE RIVER PLATE URAWA REDS

Le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per River Plate Urawa Reds danno ampiamente ragione agli argentini, perché il segno 1 per la loro vittoria vale 1,60 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 che regola il successo dei giapponesi vi farebbe guadagnare 5,50 volte la vostra giocata; abbiamo poi il segno X, qualora la partita dovesse terminare in parità la vostra vincita corrisponderebbe a 3,90 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE URAWA REDS

GLI 11 DI GALLARDO

Tornato a guidare i Millionarios, Gallardo schiera per le probabili formazioni River Plate Urawa Reds un 4-3-3 in cui ci sono tanti calciatori conosciuti. In primis gli ex Fiorentina Martinez Quarta e German Pezzella, coppia centrale a protezione di Armani (il capitano) con Bustos e Marcos Acuña, anche nazionale argentino, che agiscono come terzini. A centrocampo vuole spazio Kranevitter: veterano di cui si parlava benissimo, mai davvero esploso, si gioca il posto con Enzo Pérez che è favorito, poi sulle mezzali dovremmo vedere Nacho Fernandez e Castaño che sono in vantaggio anche su Lanzini.

Quest’ultimo a dire il vero può fare l’esterno nel tridente, dovendo però vincere la concorrenza di Colidio sulla corsia sinistra; il centravanti sarà Driussi, a destra tutti gli occhi saranno puntati su Franco Mastantuono. Già ufficialmente un calciatore del Real Madrid, giocherà però il Mondiale per Club 2025 con il River Plate prima del trasferimento al Santiago Bernabeu.

LA RISPOSTA DI SKORZA

Ad allenare la squadra giapponese c’è un polacco come Maciej Skorza: nel suo 4-2-3-1 per le probabili formazioni River Plate Urawa Reds il portiere è Nishikawa, davanti a lui una linea a quattro con Ishihara a destra e Ogiwara sull’altro versante, i due centrali difensivi invece dovrebbero essere Danilo Boza e Heibraten che è anche il capitano della squadra. Ecco poi la cerniera di centrocampo, con Gustafson che nell’ultima partita di campionato ha realizzato una doppietta; a fargli compagnia qui dovrebbe essere Yasui, ma ci sono delle alternative.

Una per esempio potrebbe essere Haraguchi, in realtà un trequartista; qui il posto appare occupato da Matheus Savio che è molto pericoloso soprattutto nell’ultimo passaggio, attenzione in particolar modo alla corsia sinistra dove agisce Watanabe, in stagione il miglior realizzatore degli Urawa Reds. A destra invece il ballottaggio è tra Kaneko, che è favorito, e Okubo; come prima punta dovrebbe esserci Matsuo, ma occhio al veterano brasiliano Thiago.

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE URAWA REDS: IL TABELLINO

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Bustos, Martinez Quarta, Ge. Pezzella, Acuña; Nacho Fernandez, Enzo Pérez, Castaño; Mastantuono, Driussi, Colidio. Allenatore: Marcelo Gallardo

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Heibraten, Ogiwara; Yasui, Gustafson; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo. Allenatore: Maciej Skorza