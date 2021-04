Probabili formazioni Roma Ajax/ Diretta tv, parecchi assenti per Fonseca (quarti)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA AJAX: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani sera alle ore 21.00 e tra le mura dello Stadio Olimpico, la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa league tra Roma e Ajax: andiamo a vedere le probabili formazioni di questo big match. Siamo ben curiosi di scoprire le mosse di Fonseca, che ancora una volta dovrà fare i conti con una lunghissima lista di assenti annunciati: da El Shaarawy a Smalling fino a Kumbulla, tutti out: non sarà facile fissare un buon 11 per la sfida di casa. Pure non scordiamo che i giallorossi partono dal 2-1 segnato in trasferta pochi giorni fa nel turno di andata dei quarti di Europa league: un buon punto di partenza per la qualificazione alla Final Four, ma che pure non mette ancora al riparo Fonseca da eventuali colpi di scena. I Lancieri di Ten Hag non è squadra da sottovalutare, anche se pure gli olandesi registrano parecchi assenti per la sfida di domani. Vediamo allora come i due allenatori si stanno preparando al match, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Roma Ajax.

ROMA AJAX IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo subito che la sfida Roma Ajax in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l'esclusiva: per la precisione, l'appuntamento con la partita sarà sui canali di Sky Sport Uno (201) e Sky sport 252, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA AJAX

LE MOSSE DI FONSECA

Come accennato prima, anche per la sfida di domani sera all’Olimpico, Fonseca deve fare i conti con una bella lista di assenti annunciati: pure per il classico 3-4-2-1 le scelte appaiono ben nette. Posto Pau Lopez tra i pali, ecco che in panchina rivedremo il terzetto composto da Mancini, Ibanez e Cristante con il numero 4 di ritorno in campo dopo la squalifica smaltita con il Bologna domenica in campionato. Nel centrocampo sarà poi spazio per Diawara al centro con Veretout, mentre sull’esterno ecco Karsdorp e Calafiori, ricordato che Spinazzola è acciaccato e Bruno Peres squalificato. In attacco si ripropone il ballottaggio in punta tra Borja Mayoral e Dzeko: in ogni caso al fianco ecco titolari Pellegrini e Pedro.

LE SCELTE DI TEN HAG

Spazio al 4-3-3 per Ten Hag nelle probabili formazioni di Roma Ajax, dove il tecnico dovrebbe riconfermare tra i pali biancorossi Scherpen, che pure ha deluso nel turno di andata di Europa league. Per la difesa vi è la riconferma di Timber e Martinez al centro, con sull’esterno il solito Tagliafico, in compagnia però di Klaiber (Rensch è squalificato). A centrocampo il tecnico dovrebbe dare nuova fiducia a al trittico composto da Klaassen, Gravenberch e Alvarez (ricordato che il numero 6 è riuscito a segnare alla difesa giallorossa pochi giorni fa), mentre per l’attacco si faranno avanti ancora Antony, Tadic e Neres: attenzione però a Haller, fresco di gol contro il RKC Waalwijk nell’ultima dell’Eredivisie.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Lo. Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. All Fonseca

AJAX (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag



