Probabili formazioni Roma-Ajax/ Quote, Ten Hag recupera Stekelenburg e Schuurs

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-AJAX: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Roma Ajax, atteso match di ritorno dei quarti di finale di Europa league, che pure ci farà compagnia solo questa sera alle ore 21.00 tra le mura dell’Olimpico. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le ultime scelte di Mister Fonseca, in vista di questo match che potrebbe regalare alla lupa la settima semifinale europea della sua storia. La posta in palio è altissima, e pur tenuto conto che per la conquista del pass della Final Four i giallorossi ripartono dal 2-1 segnato nel turno di andata, va detto che il tecnico non ha alcuna intenzione di sottovalutare l’incontro o l’avversario e che l’attenzione oggi sarà massima.

Pure per disegnare il classico 11, il lusitano dovrà ancora fare i conti con una lunga lista di assenti e la coperta, specie in alcuni settori dello schieramento, sarà ben corta. Qualche assente di troppo poi lo si conta anche nello spogliatoio dell’Ajax di Ten Hag: il tecnico dei lancieri dovrà ancora fare a meno di giocatori di livello come Onana, Blind e Mazraoui, ma se non altro ha speranza di recuperare almeno Schuurs e Stekelenburg, jolly che potrebbero svoltare il corso del match. Andiamo allora a controllare dal vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Ajax.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida vorremmo dare ai giallorossi il favore del pronostico, ma in questa serata dedicata all’Europa league, per la Snai sono gli olandesi i favoriti. Nelle quote date per l’1×2 vediamo che il successo della Roma è stato fissato a 2.85, contro il più basso 2.35 segnato per l’Ajax: il pareggio pagherà la posta a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA-AJAX

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Ajax, Mister Fonseca, come abbiamo già ampiamente annunciato, dovrà fare i conti con parecchi assenti: pure vista la qualità dei giocatori rimasti a disposizione, il tecnico non si discosterà dal classico 3-4-2-1. Ecco che allora in difesa, mancando Smalling e Kumbulla, saranno ancora Mancini, Cristante e Ibanez i titolari annunciati, posti davanti a Pau Lopez, rimasto in panca nell’ultima di Serie A contro il Bologna. Per il centrocampo, ricordato che Bruno Peres è squalificato e che Spinazzola è in forte dubbio per un problema muscolare, avremo dal primo minuto Calafiori e Karsdorp sull’esterno del reparto: al centro si faranno invece avanti Diawara e Veretout. Pellegrini darà la giusta grinta in attacco, mentre vi è chance di vedere Mkhitaryan dal primo minuto sull’esterno: se l’armeno sarà del match, toccherà a Dzeko fare da prima punta.

LE SCELTE DI TEN HAG

Classico 4-3-3 per i lancieri, dove pure Ten Hag, come abbiamo detto, riesce a recuperare giocatori di peso come Stekelenburg e Schuurs. Il primo si collocherà tra i pali oggi all’Olimpico, mentre il secondo sarà titolare in difesa, in compagnia di Lisandro Martinez: il reparto arretrato sarà poi completato da Timber e Tagliafico, schierati chiaramente sull’esterno. A centrocampo il tecnico dell’Ajax ha in mente di confermare in toto il terzetto già visto ad Amsterdam nella sfida di andata e dunque di consegnare le maglie da titolari a Klaassen, Alvarez e Gravenberch. Pochi dubbi poi in attacco: irrinunciabile il re del gol dell’Ajax Dusan Tadic, con Antony e Neres pronti a supporto. Difficile ma non impossibile l’ingresso a match in corso di Brobbey, le cui condizioni sono comunque da valutare, visto che per una contusione ha già saltato l’incontro con il Waalwijk, in campionato.

IL TABELLINO ROMA-AJAX

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Timber, Schuurs, Lisandro Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: Ten Hag.



