Probabili formazioni Roma Arezzo/ Ampio ballottaggio in attacco per Fonseca

Si accende questa sera al Città di Arezzo alle ore 19.30 il test match tra Roma e Arezzo, ultima amichevole estiva prima del via ufficiale dei rispettivi campionati nazionali: diamo quindi subito uno sguardo alle mosse per le probabili formazioni. Sarà infatti un ultimo utilissimo test per entrambe le squadre: i granata infatti hanno già esordito in Coppa Italia, ma di certo i ragazzi di Di Donato hanno bisogno di mettere altri minuti nelle gambe prima di esordire in Serie C. Sarà poi grande attenzione intorno alle scelte di Fonseca per le probabili formazioni di Roma Arezzo: per il tecnico della Lupa sarà l’ultima occasione di testare i suoi giocatori e non dimentichiamo che vi sono ancora nomi che non hanno esordito in giallorosso. Andiamo quindi a verificare da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Arezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA AREZZO

LE SCELTE DI FONSECA

E’ quindi complicato fissare le mosse di Fonseca per le probabili formazioni di Roma Arezzo, considerato che si tratta dell’ultima amichevole: quali saranno gli ultimi test che il tecnico vorrà effettuare?. Intanto di certo sarà il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per lo schieramento giallorosso: oggi poi potremmo però di nuovo vedere Mirante al posto di Pau Lopez, visto che il nuovo numero 1 ha già fatto vedere un ottimo stato di forma. Per la difesa però i primi nomi rimangono quelli di Florenzi, Mancini, Fazio e Spinazzola, pur con possibili alternative dalla panchina: in mediana purtroppo i tifosi non potranno vedere ancora in campo Veretout, ma ci sarà Diawara con Pellegrini al suo fianco. Proseguendo ecco che dovrebbe essere Zaniolo, fresco di rinnovo, a giocare sulla trequarti a supporto della prima punta Schick: Under e Perotti completeranno lo schieramento, pur con Kluivert e Antenucci a disposizione.

LE MOSSE DI DI DONATO

Per le probabili formazioni di Roma Arezzo, è assai probabile che mister Di Donato voglia mettere in campo il suo 11 migliore, visto il valore dell’avversario: andrà però tenuto conto lo stato di forma dei suoi, che pure hanno già dato il via alla propria stagione. Considerando quindi il 4-3-3 come modulo di partenza ecco che stasera dovremmo vedere in campo dal primo minuto Pissardo, fedele tra i pali: in difesa invece ci sarà spazio per Masetti, Baldan, Luciani e Borghini (in gol contro il Crotone). Nella mediana si fanno avanti foglia, Basti e Belloni, mentre toccherà al trittico Rolando-Cheddira-Zini collocarsi in attacco dal primo minuto di gioco.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Fazio, Mancini, Florenzi; Diawara, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Schick All. Fonseca

AREZZO (4-3-3): Pissardo; Masetti, Baldan, Luciani, Borghini; Foglia, Basti, Belloni; Rolando, Cheddira, Zini All. Di Donato



