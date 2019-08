PROBABILI FORMAZIONI ROMA AREZZO/ Diretta tv, le conferme in difesa per Fonseca

Esaminate le mosse dei due allenatori in difesa per le probabili formazioni di Roma Arezzo, vediamo subito che Fonseca pare avere le idee molto chiare per quello che sarà la difesa della Lupa. Fissato lo schieramento a 4 ecco che sarà Pau Lopez il portiere titolare: domani però in amichevole lo spagnolo potrebbe venir risparmiato in via cautelativa. Davanti poi i primi nomi in lizza per la maglia di titolare, per l’amichevole di domani come pure per il campionato di Serie A, sono quelle di Spinazzola, Mancini, Fazio e Florenzi. E pure non mancano le alternative altrettanto valide: da Juan Jesus a Kolarov fino a Mirante a cui abbiamo voluto dare alla vigilia del fischio d’inizio la maglia da titolare, sempre che il mercato non ci regali un’ultima sorpresa.

IN VISTA DEL TEST MATCH DI DOMANI

Si accenderà solo domani sera alle ore 19.30 tra le mura del Città d’Arezzo la sfida amichevole tra Roma e Arezzo, ultimo test match per la squadra giallorossa prima del via della stagione del campionato di Serie A. Ultima occasione quindi per Paulo Fonseca per sperimentare qualche novità o mettere in campo chi ancora ha bisogno di mettere minuti nelle gambe: dobbiamo quindi fare molta attenzione alle sue mosse per le probabili formazioni di Roma Arezzo. Non sono infatti ancora pochi i nodi da sciogliere a Trigoria, tra mercato, mancati esordienti e gerarchie non fissate. Sarà poi una sgambata utilissima anche per i ragazzi di Di Donato, che però sono già scesi in campo ufficialmente. I toscani infatti sono già stati protagonisti di ben due match per la Coppa Italia, ma di certo, pur dopo un’estate ricca di amichevoli, devono ancora oliare gli ingranaggi. Andiamo quindi ad esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Arezzo.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Salvo variazioni di palinsesto, la partita amichevole di domani sera tra Roma e Arezzo dovrebbe essere visibile in diretta tv sul canale Roma Tv, al numero 213 della piattaforma Sky. Diretta streaming video garantita dunque a tutti gli abbonati tramite la ben nota app Sky Go. Consigliamo a tutti gli appassionati di seguire poi i profili social di entrambe le squadre che forniranno aggiornamenti puntuali su quanto sta accadendo in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA AREZZO

LE MOSSE DI FONSECA

Certezza delle probabili formazioni di Roma Arezzo per lo schieramento giallorosso è il modulo: Fonseca non rinuncerà al 4-2-3-1 come base, ma resta da vedere a chi darà le maglie da titolare. Per la difesa vogliamo puntare su Mirante, con Pau Lopez tenuto preventivamente a riposo in vista del primo turno della Serie A: in avanti sarà schieramento a 4 con Spinazzola, Fazio, Mancini e Florenzi. Per la mediana il nome che tutti i tifosi aspettano è quello di Veretout, che non ha ancora esordito con i giallorossi: al suo fianco si candida Pellegrini, mentre sarà Zaniolo, fresco di rinnovo di contratto a fare da trequarti. Per l’attacco ecco dal primo minuto Perotti e Under ma è ballottaggio aperto per l’attacco, con sia Dzeko che Schick convocati.

LE SCELTE DI DI DONATO

Per l’11 dei toscani nelle probabili formazioni di Roma Arezzo, Mister Di Donato potrebbe essere combattuto tra la volta di metter in campo gli ultimi titolari e la necessità di dare minuti e gamba a coloro che per ora sono rimasti in panchina. In ogni caso il modulo tattico di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3 dove di certo non mancherà Pissardo tra i pali. Per la difesa pare poi complicato fare a meno di nomi come quella di Masetti, Baldan, Luciani e Borghini (questo pure in gol solo pochi giorni fa). In mediana però potremmo osservare qualche ballottaggio in piazza con Foglia e Basit confermati, ma Belloni è in dubbio dal primo minuto con Buglio. In caso di predilezione del numero 4 a centrocampo, ecco che in avanti Belloni potrebbe completare il tridente offensivo assieme a Cutolo e Rolando, anche se Cheddira cerca spazio dal primo minuto.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1) Mirante; Spinazzola, Mancini, Fazio; Veretout, Pellegrini, Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko All. Fonseca

AREZZO (4-3-3): Pissardo; Masetti, Baldan, Luciani, Borghini; Foglia, Basit, Buglio; Belloni, Cutolo, Rolando All. Di Donato



