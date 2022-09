Probabili formazioni Roma Atalanta/ Diretta tv: molti assenti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: CHI GIOCA DOMANI?

Parliamo delle probabili formazioni di Roma Atalanta per presentare la partita che domani sarà sicuramente tra le più interessanti nel programma della settima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. I padroni di casa della Roma di José Mourinho sono attesi da un importante banco di prova a chiusura della prima parte della stagione, che per i giallorossi ha visto notevoli alti e bassi. Lunedì scorso la vittoria ad Empoli ha segnato una ripartenza in campionato, che però adesso andrebbe confermata alzando il livello di difficoltà.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono una delle tre capolista della Serie A e questo dato è già molto eloquente sull’ottimo inizio di cammino da parte di un’Atalanta che sta tornando sui propri migliori livelli, anche se il pareggio di domenica scorsa contro la Cremonese sa di occasione persa, da recuperare magari con un colpaccio di prestigio. Tutto questo premesso, è facile capire perché sia molto importante adesso scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Atalanta.

DIRETTA ROMA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Roma Atalanta: la partita infatti è un’esclusiva di DAZN, la piattaforma che anche per questa stagione trasmette tutti i match di Serie A. La visione sarà quindi riservata ai suoi abbonati in diretta streaming video: i clienti potranno avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per installarvi l’applicazione, che però sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

LE SCELTE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Atalanta ci dicono che José Mourinho ha varie assenze, ma sta recuperando Zaniolo, anche se forse è presto per pensarlo già titolare. Ecco perché per i giallorossi schieriamo il modulo 3-4-2-1 con la più classica delle difese, composta da Rui Patricio e davanti a lui il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Poche sorprese anche a centrocampo, dove potremmo vedere titolari da destra a sinistra Karsdorp, Cristante, Matic e Spinazzola, pur con qualche dubbio sulle fasce; infine, ecco Dybala e capitan Pellegrini sulla trequarti, supporto del centravanti Abraham.

LE MOSSE DI GASPERINI

Le assenze rischiano di pesare di più su Gian Piero Gasperini, che deve fare di necessità virtù per le probabili formazioni di Roma Atalanta. Ecco allora che la Dea dovrebbe sbarcare all’Olimpico con il modulo 4-2-3-1: Musso in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Hateboer, Toloi, Demiral e Soppy da destra a sinistra; nessun dubbio anche su De Roon e Koopmeiners in mediana; maggiori incertezze nel reparto offensivo, dove potremmo schierare il terzetto con Lookman, Ederson e Malinovskyi sulla trequarti alle spalle di Muriel, ma sono in lotta per giocare dal primo minuto anche Hojlund e Pasalic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Soppy; De Roon, Koopmeiners; Lookman, Ederson, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.











