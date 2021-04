Probabili formazioni Roma Atalanta/ Diretta tv, scelte quasi obbligate per Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani all’Olimpico e alle ore 18.30, la sfida per la 32^ giornata della Serie A tra Roma e Atalanta: andiamo allora a controllare le probabili formazioni del match. Siamo ben curiosi di scoprire infatti quali saranno le mosse di Fonseca, che pure conta ancora una lunga lista di assenti, a cui pure si è aggiunto Pedro, vittima di alcune noie muscolari dopo la sfida contro il Torino di pochi giorni fa (persa col risultato di 3-1).

Non dovrebbe avere grandi problemi in tal senso invece Giampiero Gasperini, che per la trasferta nella Capitale ha riabbracciato pure Romero: la Dea, dopo aver superato anche la Juventus, è pronta ora all’impresa e al sorpasso anche nella classifica della Serie A, fino al secondo gradino del podio. Andiamo allora a vedere come i due allenatori si stanno preparando all’incontro, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Roma Atalanta.

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Atalanta sarà garantita sul canale DAZN 1 per gli abbonati Sky che abbiano aderito alla corrispondente opzione: la sfida all’Olimpico fa parte del pacchetto DAZN, la piattaforma che trasmette tre partite di Serie A ad ogni giornata. Questo dunque significa che gli abbonati DAZN avranno a disposizione la diretta streaming video di questo incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Atalanta, sono mosse praticamente obbligate per Mister Fonseca, tenuto conto che il tecnico giallorosso ancora non ha a disposizione Smalling, Kumbulla, El Shaarawy, ma pure Spinazzola, Pedro e lo squalificato Diawara. Ecco che allora domani sera sarà spazio ancora per Ibanez, Cristante e Mancini dal primo minuto in difesa, mentre a centrocampo si faranno vedere pronti dal primo minuto Villar e Veretout: pronto Bruno Peres per sostituire l’ex Juventus sulla corsia mancina, in coppia con il solito Karsdorp. Per l’attacco si farà avanti Pellegrini per far compagnia a Mkhitaryan sull’esterno del reparto: uno tra Dzeko e Borja Mayoral invece completeranno lo schieramento in prima punta.

LE SCELTE DI GASPERINI

Possibile riconferma per il 4-2-3-1 di partenza per la Dea, con il tecnico che riavrà subito a disposizione dopo la squalifica, Romero, titolare in difesa: nel reparto avremo anche pronti dal primo minuto Djimsiti e Gosens, ma in corsia Toloi pare rimanere in ballottaggio con Mahle. A centrocampo via libera alla coppia composta da De Roon e Freuler, ma in attacco segnaliamo che sono ballottaggi ancora in corso in casa nerazzurra, complice una certa ricchezza in rosa. Consegnata la maglia da titolare a Zapata in prima punta, ecco che sull’esterno dello schieramento Muriel, Malinovskyi e Ilicic rimangono in forse per due maglie: sulla linea della trequarti è invece lotta tra Pessina e Pasalic per la casacca titolare.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): P Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, B Peres; Pellegrini, Mkhitaryan: Dzeko All. Fonseca

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovsky, Pessina, Muriel; Zapata All. Gasperini.



