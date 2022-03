Probabili formazioni Roma Atalanta/ Diretta tv: Toloi squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Roma Atalanta ci avviciniamo alla stuzzicante partita che domani all’Olimpico sarà certamente uno dei piatti forti della ventottesima giornata del campionato di Serie A. La Roma di José Mourinho arriva dalla meritata ma soffertissima vittoria in extremis sul campo della Spezia, però i giallorossi continuano a inseguire i rivali e quindi hanno bisogno di vincere per restare in corsa per il quarto posto e non cominciare a pensare “solo” a raggiungere almeno le Coppe minori.

Dall’altra parte l’Atalanta, che nonostante diversi problemi è sempre ai vertici, forse ancora con qualche speranza anche per quanto riguarda lo scudetto, senza logicamente dimenticare l’Europa League, dove per l’Italia è rimasta solo la Dea. La netta vittoria contro la Sampdoria è stato un chiaro messaggio, ora servirebbe confermarsi all’Olimpico. Tutto questo premesso, scopriamo quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Atalanta vedono José Mourinho alle prese soprattutto con gli acciacchi di Oliveira, di conseguenza il portoghese dovrebbe fare spazio a Veretotut e all’ex Cristante nel cuore della mediana del modulo 4-2-3-1 che sarà il punto di riferimento per la Roma domani all’Olimpico. Occhio pure al naso di Zaniolo, che però ha maggiori possibilità di giocare fin dal primo minuto sulla linea della trequarti in compagnia di Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham, che sarà naturalmente la prima punta.

Ci resta ancora da parlare della difesa, dove il ballottaggio potrebbe riguardare Vina e Maitland Niles per la maglia da terzino sinistro, mentre tutto il resto dovrebbe essere chiaro, con Rui Patricio in porta e davanti a lui Karsdorp, l’altro ex Mancini e Smalling ad occupare dal primo minuto gli altri tre posti disponibili nella retroguardia giallorossa a quattro.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per quanto riguarda invece la Dea, ecco che le probabili formazioni di Roma Atalanta vedono novità interessanti in difesa: rientra chi era squalificato lunedì contro la Sampdoria, ma stavolta il giudice sportivo ha fermato l’ex Toloi, di conseguenza ecco che il turnover è obbligato con Palomino, Demiral e Djimsiti a formare la retroguardia nerazzurra a tre uomini davanti al portiere Musso.

A centrocampo per l’Atalanta resta un possibile dubbio tra Maehle e Hateboer come esterno destro, mentre sono intoccabili Freuler e De Roon nel cuore della mediana, così come Zappacosta a sinistra. Ci dovrebbero però essere spazio anche per Koopmeiners, che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell’Atalanta e dovrebbe giocare sulla trequarti insieme a Pasalic (con Pessina in alternativa) alle spalle di Boga, in un attacco che tra assenti e giocatori comunque acciaccati è ridotto ai minimi termini e nel quale spera di trovare spazio pure Miranchuk.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Boga. All. Gasperini.



