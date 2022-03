Probabili formazioni Roma Atalanta/ Quote: dilemma attacco per Gasp (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Roma Atalanta ci consentono di presentare il piatto forte del sabato della ventottesima giornata di Serie A, una partita di cartello allo stadio Olimpico. La Roma di José Mourinho arriva dalla meritata ma sofferta vittoria in extremis sul campo della Spezia, che ha evidenziato la difficoltà di vincere anche una partita sostanzialmente dominata. Guai a commettere ulteriori passi falsi se si vuole tenere vivo il sogno del quarto posto e non ripiegare già sulla qualificazione alle Coppe minori.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA/ Diretta tv: Muriel sta recuperando ma...

All’Atalanta bisogna fare invece ancora una volta grandi complimenti: la stagione è stata tormentata di diversi contrattempi, eppure la Dea è sempre in piena corsa per la Champions League e magari pure per qualcosa di più, senza dimenticare il cammino in Europa League. La netta vittoria contro la Sampdoria ha detto a tutti che l’Atalanta è sempre una garanzia, allora adesso andiamo a scoprire senza indugio tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Atalanta.

DIRETTA/ Atalanta Sampdoria (risultato finale 4-0): la chiude Miranchuk!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Roma Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede un grandissimo equilibrio: la vittoria della Roma (segno 1) è quotata a 2,55, il successo dell’Atalanta (segno 2) è invece proposto a 2,65. L’ipotesi più remunerativa sarebbe infine il pareggio: il segno X varrebbe infatti 3,45 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: LE SCELTE DI MOU E GASP

LE MOSSE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Atalanta vedono José Mourinho alle prese con gli acciacchi di Oliveira, che sta recuperando dal problema al tallone ma potrebbe comunque essere risparmiato, facendo spazio a Veretotut e all’ex Cristante nel cuore della mediana del modulo 4-2-3-1. Non preoccupa invece il naso di Zaniolo, che quindi consideriamo un verosimile titolare sulla linea della trequarti in compagnia di Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham, che sarà naturalmente ancora una volta la prima punta della Roma.

DIRETTA/ Milan Atalanta Primavera (risultato finale 1-3): doppio Cisse, chiude Sidibe

Ci resta ancora da parlare della difesa, che potrebbe anche essere a tre con l’inserimento di Kumbulla in caso di rinuncia a Zaniolo. Più probabile è comunque il modulo a quattro, con il ballottaggio tra Vina e Maitland Niles per la maglia da terzino sinistro, mentre tutto il resto dovrebbe essere chiaro, con Rui Patricio in porta e davanti a lui Karsdorp a destra, l’altro ex di turno Mancini e Smalling centrali nella retroguardia giallorossa.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per quanto riguarda invece la Dea, ecco che le probabili formazioni di Roma Atalanta vedono novità interessanti in molti reparti, a cominciare dalla difesa: turnover obbligato per Gian Piero Gasperini nella sua retroguardia, perché rientra chi era squalificato lunedì contro la Sampdoria, ma stavolta il giudice sportivo ha fermato l’ex Toloi. Di conseguenza ecco Palomino, Demiral e Djimsiti a formare la difesa nerazzurra a tre uomini davanti al portiere Musso.

A centrocampo per l’Atalanta resta un possibile dubbio tra Maehle e Hateboer come esterno destro, mentre sono intoccabili Freuler e De Roon nel cuore della mediana, così come Zappacosta a sinistra. Koopmeiners si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell’Atalanta e dovrebbe giocare sulla trequarti insieme a Pasalic (favorito su Pessina) alle spalle di Boga, in un attacco nel quale spera di trovare spazio pure Miranchuk. Muriel sta recuperando ma non dovrebbe essere rischiato dal primo minuto, prudenza anche per Malinovskyi.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Boga. All. Gasperini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA